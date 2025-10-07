Украина вынуждена увеличить импорт газа из-за ударов РФ

Глава Министерства энергетики Светлана Гринчук официально подтвердила, что Украине придется увеличить импорт газа примерно на 30% от предварительного плана из-за массированных российских ударов по газодобыче.

Россия усугубляет террор — последствия ощутимы

Как отметила Светлана Гринчук, у Украины есть финансовый ресурс для того, чтобы обеспечить в полном объеме импорт газа в октябре, ноябре, декабре и "при необходимости — в другие месяцы".

Что важно понимать, официальный Киев привлек для закупки газа ссуды на 500 млн долл. от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и на 300 млн долл. от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Только что с послами G7 мы обсудили возможность расширения и этих кредитов, также под гарантии Еврокомиссии. И с некоторыми странами обсуждаем предоставление нам [финансирование] на грантовой основе именно для увеличения импорта природного газа. Светлана Гринчук Министерство энергетики Украины

По ее словам, общая сумма финансирования импорта газа пока не известна.

Гринчук ясно дала понять, что это будет зависеть от интенсивности российских обстрелов, уровня повреждений газотранспортной системы и нефтегазового сектора, а также скорости восстановления.

Она также добавила, что Киев в отдельности работает с каждым союзником для того, чтобы "понимать, кто в какой части сможет нам помочь" в закупке газа.