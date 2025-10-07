Украина вынуждена увеличить импорт газа из-за ударов РФ

Глава Министерства энергетики Светлана Гринчук официально подтвердила, что Украине придется увеличить импорт газа примерно на 30% от предварительного плана из-за массированных российских ударов по газодобыче.
Главные тезисы
- Украина привлекла для закупки газа 800 млн долларов.
- Общая сумма финансирования импорта газа пока не известна.
Россия усугубляет террор — последствия ощутимы
Как отметила Светлана Гринчук, у Украины есть финансовый ресурс для того, чтобы обеспечить в полном объеме импорт газа в октябре, ноябре, декабре и "при необходимости — в другие месяцы".
Что важно понимать, официальный Киев привлек для закупки газа ссуды на 500 млн долл. от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и на 300 млн долл. от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).
По ее словам, общая сумма финансирования импорта газа пока не известна.
Гринчук ясно дала понять, что это будет зависеть от интенсивности российских обстрелов, уровня повреждений газотранспортной системы и нефтегазового сектора, а также скорости восстановления.
Она также добавила, что Киев в отдельности работает с каждым союзником для того, чтобы "понимать, кто в какой части сможет нам помочь" в закупке газа.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-