Україна вимушена збільшити імпорт газу через удари РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна вимушена збільшити імпорт газу через удари РФ

Світлана Гринчук
Read in English
Джерело:  Liga.net

Глава Міністерства енергетики Світлана Гринчук офіційно підтвердила, що Україні доведеться збільшити імпорт газу приблизно на 30% від попереднього плану через масовані російські удари по газовидобутку.

Головні тези:

  • Україна залучила для закупівлі газу позики на 800 млн доларів.
  • Загальна сума фінансування імпорту газу поки невідома.

Росія посилює терор — наслідки відчутні

Як зазначила Світлана Гринчук, Україна має фінансовий ресурс для того, щоб забезпечити у повному обсязі імпорт газу у жовтні, листопаді, грудні й "за необхідності — в інші місяці".

Що важливо розуміти, офіційний Київ залучив для закупівлі газу позики на 500 млн дол від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і на 300 млн дол від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Щойно з послами G7 ми обговорили можливість розширення і цих кредитів, також під гарантії Єврокомісії. І з деякими країнами обговорюємо надання нам [фінансування] на грантовій основі саме для збільшення імпорту природного газу.

Світлана Гринчук

Світлана Гринчук

Міністерка енергетики України

За її словами, загальна сума фінансування імпорту газу поки невідома.

Гринчук чітко дала зрозуміти, що це буде залежати від інтенсивності російських обстрілів, рівня пошкоджень газотранспортної системи та нафтогазового сектору, а також швидкості відновлення.

Вона також додала, що Київ окремо працює з кожним союзником для того, щоб "розуміти, хто в якій частині зможе нам допомогти" у закупівлі газу.

