Удары РФ уничтожили более половины добычи газа в Украине

До конца марта 2026 года Украине нужно будет закупить около 4,4 млрд кубометров газа.

Как пройдет отопительный сезон в Украине на фоне уничтожения Россией газовой инфраструктуры

Удары России по энергетической инфраструктуре уничтожили более половины внутреннего производства природного газа в Украине. Киеву, возможно, придется потратить 1,9 млрд евро на импорт топлива, чтобы пройти отопительный сезон.

В начале этой недели украинские власти сообщили союзникам, что массовый российский обстрел Харьковской и Полтавской областей 3 октября уничтожил примерно 60% газового производства.

Газовая инфраструктура Украины, которая до полномасштабного вторжения России была способна удовлетворить внутренний спрос, с начала этого года испытывает все более интенсивные ракетные и дроновые удары.

Если удары будут продолжаться, Украина ожидает, что до конца марта ей придется закупить около 4,4 млрд куб газа на сумму почти 2 млрд евро. Это эквивалентно почти 20% годового потребления страны. Поделиться

После недавних ударов Украина обратилась со срочной просьбой к партнерам G7 о предоставлении оборудования для восстановления энергетической системы и финансовой поддержки для оплаты необходимого импорта газа. Киев также в очередной раз напомнил, что до сих пор нуждаются в дополнительных системах противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры.

С начала этого года Украина закупила 4,58 млрд куб газа у зарубежных поставщиков, в том числе 3,67 млрд с конца прошедшего отопительного сезона. Хотя официальный Киев оценил, что к концу этого года импортные потребности страны достигнут 5,8 млрд, в начале этой недели он сообщил союзникам, что эта цифра может возрасти из-за российских атак.

Точное количество газа, необходимое Украине, будет зависеть от ряда факторов, включая скорость ремонта поврежденных объектов и влияние будущих авиаударов. По оценкам, счет за аварийные энергетические ремонты составляет около 758 млн. евро.

Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Европейская комиссия уже рассматривают возможность предоставления дополнительной помощи энергетическому сектору Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цены на газ для бытовых потребителей в Украине останутся неизменными, а жителей прифронтовых общин от энергообеспечения отключать не будут.