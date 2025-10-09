Удари РФ знищили понад половину видобутку газу в Україні

До кінця березня 2026 року Україні потрібно буде закупити приблизно 4,4 млрд кубометрів газу.

Як пройде опалювальний сезон в Україні на тлі знищення Росією газової інфраструктури

Удари Росії по енергетичній інфраструктурі знищили понад половину внутрішнього виробництва природного газу в Україні. Києву можливо доведеться витратити 1,9 млрд євро на імпорт палива, щоб пройти опалювальний сезон.

На початку цього тижня українська влада повідомила союзникам, що масовий російський обстріл Харківської та Полтавської областей 3 жовтня знищив приблизно 60% газового виробництва.

Газова інфраструктура України, яка до повномасштабного вторгнення Росії була здатна задовольнити внутрішній попит, з початку цього року зазнає все більш інтенсивних ракетних і дронових ударів.

Якщо удари триватимуть, Україна очікує, що до кінця березня їй доведеться закупити приблизно 4,4 млрд куб газу на суму майже 2 млрд євро. Це еквівалентно майже 20% річного споживання країни. Поширити

Після нещодавніх ударів Україна звернулася з терміновим проханням до партнерів з G7 про надання обладнання для відновлення енергетичної системи та фінансової підтримки для оплати необхідного імпорту газу. Київ також вкотре нагадав, що досі потребує додаткових систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури.

З початку цього року Україна закупила 4,58 млрд куб газу у закордонних постачальників, у тому числі 3,67 млрд з кінця минулого опалювального сезону. Хоча офіційний Київ оцінив, що до кінця цього року імпортні потреби країни досягнуть 5,8 млрд, на початку цього тижня він повідомив союзникам, що ця цифра може зрости через російські атаки.

Точна кількість газу, необхідна Україні, залежатиме від низки факторів, зокрема від швидкості ремонту пошкоджених об'єктів та впливу майбутніх авіаударів. За оцінками, рахунок за аварійні енергетичні ремонти становить близько 758 млн євро.

Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк та Європейська комісія вже розглядають можливість надання додаткової допомоги енергетичному сектору України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ціни на газ для побутових споживачів в Україні залишаться незмінними, а жителів прифронтових громад від енергозабезпечення відключати не будуть.