Росія масовано атакувала Одесу — є 18 постраждалих і руйнування

Ворог спрямував удар уночі 30 квітня по житлових кварталах та цивільних об'єктах у різних районах Одеси. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Приморському районі.
Головні тези:
- Росія масовано атакувала Одесу, залишивши за собою 18 постраждалих та серйозні руйнування.
- Напад спрямовано був на житлові квартали та цивільні об'єкти різних районів міста, нанісши шкоду багатьом будівлям та інфраструктурі.
Про це повідомив керівник Одеської МВА Сергій Лисак.
Також пошкоджено приватні будинки та житлову забудову в центральній частині міста.
У Хаджибейському районі зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури, складські будівлі та гаражний кооператив.
16 осіб постраждали. Серед них — 17-річний юнак.
Двоє людей наразі перебувають у реанімації у важкому стані, медики борються за їхні життя. Один чоловік госпіталізований до травматологічного відділення. Іншим потерпілим надали необхідну допомогу на місці або направили на амбулаторне лікування.
За даними поліції, щонайменше 18 людей зазнали різних травм.
Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер зазначив, що дев'ятеро з 18 постраждалих госпіталізовані. Усім постраждалим надається необхідна допомога.
Більшість ворожих цілей знищили сили ППО, проте внаслідок влучань та падіння уламків пошкоджені десятки об’єктів цивільної інфраструктури.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що внаслідок влучань БПЛА загорілися квартири 5-поверхівки та 17-поверхівки. Також горіли житловий будинок у приватному сектору і готель поруч з ним.
Виникли загоряння у складських приміщеннях, адміністративних та навчальних будівлях, а на паркувальних майданчиках і подвір'ях вогнем знищені і пошкоджені десятки автобусів і легкових автомобілів, палали гаражі та господарчі споруди.
