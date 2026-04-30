Росія масовано атакувала Одесу — є 18 постраждалих і руйнування

Ворог спрямував удар уночі 30 квітня по житлових кварталах та цивільних об'єктах у різних районах Одеси. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Приморському районі.

Росія атакувала Одесу: 18 постраждалих

Про це повідомив керівник Одеської МВА Сергій Лисак.

...пошкоджена багатоповерхівка та п'ятиповерховий житловий будинок: на верхніх поверхах та даху виникли масштабні пожежі, які рятувальникам вдалося локалізувати. Сергій Лисак Начальник Одеської ОВА

Також пошкоджено приватні будинки та житлову забудову в центральній частині міста.

Під ударом опинилися соціальні та комерційні об'єкти: суттєвих руйнувань зазнала будівля дитячого садка, пошкоджено торговельний центр, готель та адміністративні приміщення. На декількох автостоянках знищено або пошкоджено десятки автобусів і легкових автівок.

У Хаджибейському районі зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури, складські будівлі та гаражний кооператив.

16 осіб постраждали. Серед них — 17-річний юнак.

Двоє людей наразі перебувають у реанімації у важкому стані, медики борються за їхні життя. Один чоловік госпіталізований до травматологічного відділення. Іншим потерпілим надали необхідну допомогу на місці або направили на амбулаторне лікування.

За даними поліції, щонайменше 18 людей зазнали різних травм.

Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер зазначив, що дев'ятеро з 18 постраждалих госпіталізовані. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Більшість ворожих цілей знищили сили ППО, проте внаслідок влучань та падіння уламків пошкоджені десятки об’єктів цивільної інфраструктури.

На місцях подій працюють оперативні штаби. Для ліквідації наслідків задіяні усі профільні служби.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що внаслідок влучань БПЛА загорілися квартири 5-поверхівки та 17-поверхівки. Також горіли житловий будинок у приватному сектору і готель поруч з ним.