Россия массированно атаковала Одессу — есть 18 пострадавших и разрушения

Враг направил удар ночью 30 апреля по жилым кварталам и гражданским объектам в разных районах Одессы. Больше повреждений зафиксировано в Приморском районе.

Россия атаковала Одессу: 18 пострадавших

Об этом сообщил руководитель Одесской МВА Сергей Лысак.

...повреждена многоэтажка и пятиэтажный жилой дом: на верхних этажах и крыше возникли масштабные пожары, которые спасателям удалось локализовать. Сергей Лысак Начальник Одесской ОВА

Также повреждены частные дома и жилая застройка в центральной части города.

Под ударом оказались социальные и коммерческие объекты: существенные разрушения получили здание детского сада, поврежден торговый центр, гостиница и административные помещения. На нескольких автостоянках уничтожены или повреждены десятки автобусов и легковых автомобилей.

В Хаджибейском районе зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры, складские здания и гаражный кооператив.

16 человек пострадали. Среди них — 17-летний юноша.

Два человека сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за их жизнь. Один человек госпитализирован в травматологическое отделение. Другим пострадавшим была оказана необходимая помощь на месте или направлена на амбулаторное лечение.

По данным полиции, по меньшей мере 18 человек получили различные травмы.

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер отметил, что девять из 18 пострадавших госпитализированы. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Большинство враждебных целей уничтожили силы ПВО, однако в результате попаданий и падения обломков повреждены десятки объектов гражданской инфраструктуры.

На местах происшествия работают оперативные штабы. Для ликвидации последствий задействованы все профильные службы.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям добавили, что в результате попаданий БПЛА загорелись квартиры 5-этажки и 17-этажки. Также горели жилой дом в частном секторе и гостиница рядом с ним.