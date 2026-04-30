Россия массированно атаковала Одессу — есть 18 пострадавших и разрушения

Враг направил удар ночью 30 апреля по жилым кварталам и гражданским объектам в разных районах Одессы. Больше повреждений зафиксировано в Приморском районе.
Главные тезисы
- Россия массированно атаковала Одессу, причинив вред жилым кварталам и гражданским объектам.
- Пострадало 18 человек, включая подростка, несколько находятся в тяжелом состоянии.
- Основные цели атаки были уничтожены ПВО, однако повреждены множество объектов гражданской инфраструктуры.
Россия атаковала Одессу: 18 пострадавших
Об этом сообщил руководитель Одесской МВА Сергей Лысак.
Также повреждены частные дома и жилая застройка в центральной части города.
В Хаджибейском районе зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры, складские здания и гаражный кооператив.
16 человек пострадали. Среди них — 17-летний юноша.
Два человека сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за их жизнь. Один человек госпитализирован в травматологическое отделение. Другим пострадавшим была оказана необходимая помощь на месте или направлена на амбулаторное лечение.
По данным полиции, по меньшей мере 18 человек получили различные травмы.
Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер отметил, что девять из 18 пострадавших госпитализированы. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Большинство враждебных целей уничтожили силы ПВО, однако в результате попаданий и падения обломков повреждены десятки объектов гражданской инфраструктуры.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям добавили, что в результате попаданий БПЛА загорелись квартиры 5-этажки и 17-этажки. Также горели жилой дом в частном секторе и гостиница рядом с ним.
Возникли возгорания в складских помещениях, административных и учебных зданиях, а на парковках и подворьях огнем уничтожены и повреждены десятки автобусов и легковых автомобилей, горели гаражи и хозяйственные постройки.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-