Росія масовано атакувала Харків безпілотниками — понад 10 постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано атакувала Харків безпілотниками — понад 10 постраждалих

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
шахеди
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Ввечері 2 травня Харків опинився під атакою російських безпілотників типу "Шахед".

Головні тези:

  • Увечері 2 травня Харків став об'єктом атак російських безпілотників типу 'Шахед', що спричинило понад 17 вибухів у місті.
  • Ворожі дрони влучили у двох районах міста: постраждало 6 людей.

Харків знаходиться під атакою російських шахедів

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Харків під атакою ворожих БПЛА. У місті пролунав вибух. Будьте обережні — на Харків ще йдуть "Шахеди".

Ігор Терехов

Ігор Терехов

Мер Харкова

О 21:50, за даними Терехова, зафіксовано влучання ворожих дронів у двох районах міста.

Водночас моніторингові канали повідомляють, що у місті вже пролунало понад 17 вибухів.

О 22.18 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що є постраждалі від ударів РФ по Слобідському району міста.

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 6! Лікарі екстреної медичної допомоги працюють на місці влучань ворожих БпЛА, надаючи допомогу постраждалим.

Пошкоджений багатоквартирний будинок та палають автівки — такі наслідки удару БпЛА зафіксовані в Салтівському районі Харкова.

О 22.40 Ігор Терехов повідомив, що внаслідок російської атаки у Харкові вже 12 постраждалих.

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