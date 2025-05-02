Росія масовано атакувала Харків безпілотниками — понад 10 постраждалих

Ввечері 2 травня Харків опинився під атакою російських безпілотників типу "Шахед".
Головні тези:
- Увечері 2 травня Харків став об'єктом атак російських безпілотників типу 'Шахед', що спричинило понад 17 вибухів у місті.
- Ворожі дрони влучили у двох районах міста: постраждало 6 людей.
Харків знаходиться під атакою російських шахедів
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
О 21:50, за даними Терехова, зафіксовано влучання ворожих дронів у двох районах міста.
Водночас моніторингові канали повідомляють, що у місті вже пролунало понад 17 вибухів.
О 22.18 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що є постраждалі від ударів РФ по Слобідському району міста.
Пошкоджений багатоквартирний будинок та палають автівки — такі наслідки удару БпЛА зафіксовані в Салтівському районі Харкова.
О 22.40 Ігор Терехов повідомив, що внаслідок російської атаки у Харкові вже 12 постраждалих.
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