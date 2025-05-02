Росія масовано атакувала Харків безпілотниками — понад 10 постраждалих

Ввечері 2 травня Харків опинився під атакою російських безпілотників типу "Шахед".

Харків знаходиться під атакою російських шахедів

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Харків під атакою ворожих БПЛА. У місті пролунав вибух. Будьте обережні — на Харків ще йдуть "Шахеди". Ігор Терехов Мер Харкова

О 21:50, за даними Терехова, зафіксовано влучання ворожих дронів у двох районах міста.

Водночас моніторингові канали повідомляють, що у місті вже пролунало понад 17 вибухів.

О 22.18 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що є постраждалі від ударів РФ по Слобідському району міста.

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 6! Лікарі екстреної медичної допомоги працюють на місці влучань ворожих БпЛА, надаючи допомогу постраждалим. Поширити

Пошкоджений багатоквартирний будинок та палають автівки — такі наслідки удару БпЛА зафіксовані в Салтівському районі Харкова.