Россия массированно атаковала Харьков беспилотниками — более 10 пострадавших

Харьков находится под атакой российских шахедов

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Харьков под атакой вражеских БПЛА. В городе раздался взрыв. Будьте осторожны — на Харьков еще идут "Шахеды". Игорь Терехов Мэр Харькова

В 21:50, по данным Терехова, зафиксировано попадание вражеских дронов в двух районах города.

В то же время, мониторинговые каналы сообщают, что в городе уже прозвучало более 17 взрывов.

В 22.18 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что есть пострадавшие от ударов РФ по Слободскому району города.

Число пострадавших в Харькове выросло до 6! Врачи экстренной медицинской помощи работают на месте попадания враждебных БПЛА, оказывая помощь пострадавшим. Поделиться

Поврежден многоквартирный дом и горят автомобили — такие последствия удара БпЛА зафиксированы в Салтовском районе Харькова.