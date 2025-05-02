Россия массированно атаковала Харьков беспилотниками — более 10 пострадавших
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массированно атаковала Харьков беспилотниками — более 10 пострадавших

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
атака дронов
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Вечером 2 мая Харьков оказался под атакой российских беспилотников типа "Шахед".

Главные тезисы

  • Российские беспилотники типа “Шахед” атаковали Харьков, вызвав более 17 взрывов и более чем 10 пострадавших.
  • По данным главы Харьковской ОВА, имеются разрушения жилых домов и горение автомобилей в результате ударов беспилотников.

Харьков находится под атакой российских шахедов

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Харьков под атакой вражеских БПЛА. В городе раздался взрыв. Будьте осторожны — на Харьков еще идут "Шахеды".

Игорь Терехов

Игорь Терехов

Мэр Харькова

В 21:50, по данным Терехова, зафиксировано попадание вражеских дронов в двух районах города.

В то же время, мониторинговые каналы сообщают, что в городе уже прозвучало более 17 взрывов.

В 22.18 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что есть пострадавшие от ударов РФ по Слободскому району города.

Число пострадавших в Харькове выросло до 6! Врачи экстренной медицинской помощи работают на месте попадания враждебных БПЛА, оказывая помощь пострадавшим.

Поврежден многоквартирный дом и горят автомобили — такие последствия удара БпЛА зафиксированы в Салтовском районе Харькова.

В 22.40 Игорь Терехов сообщил, что в результате российской атаки в Харькове уже 12 пострадавших.

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