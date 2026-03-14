Росія масовано обстрілює Херсон — 13 містян постраждали

Окупанти зранку 14 березня кілька разів обстріляли Херсон. Станом на 16.00 відомо про 13 поранених.
Головні тези:
- Російські війська масовано обстрілюють Херсон, що призвело до поранень 13 містян.
- У результаті атаки постраждали жінки, діти та чоловіки різного віку, які отримали вибухові травми та контузії.
Росія атакує Херсон: 13 постраждалих
Близько 9:00 російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки троє жінок віком 50, 47 та 78 років дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. У момент удару вони перебували у квартирі.
Постраждалих доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.
Близько 10:00 через російський обстріл центральної частини Херсона постраждали троє дітей.
12-річна дівчинка та двоє хлопчиків віком 11 та 13 років дістали вибухові травми та гостру реакцію на стрес. У наймолодшої дитини також діагностували уламкове поранення голови. Наразі вони перебувають у лікарні.
Крім того, зі зруйнованого обстрілом помешкання вдалося врятувати заблоковану жінку.
Близько 11:00 росіяни обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок атаки в одній із квартир постраждали 57-річний чоловік, а також три жінки — 55, 51 та 59 років.
Менш ніж за годину, близько 11:50, окупанти знову завдали удару по центру Херсона. Внаслідок чергового ворожого удару 67-річна жінка та 62-річний чоловік дістали контузії, вибухові травми та закриті черепно-мозкові травми. Постраждалу доправили до лікарні у стані середньої тяжкості, а чоловіку медики надали допомогу на місці.
Близько 14:30 окупаційні війська вкрили вогнем Корабельний район Херсона. Під ворожий удар потрапив 72-річний чоловік. Попередньо, він дістав вибухову травму.
Постраждалого доставили до лікарні. Наразі медики проводять обстеження і надають йому допомогу.
