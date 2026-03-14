Росія масовано обстрілює Херсон — 13 містян постраждали

Окупанти зранку 14 березня кілька разів обстріляли Херсон. Станом на 16.00 відомо про 13 поранених.

Росія атакує Херсон: 13 постраждалих

Близько 9:00 російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки троє жінок віком 50, 47 та 78 років дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. У момент удару вони перебували у квартирі.

Постраждалих доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Близько 10:00 через російський обстріл центральної частини Херсона постраждали троє дітей.

12-річна дівчинка та двоє хлопчиків віком 11 та 13 років дістали вибухові травми та гостру реакцію на стрес. У наймолодшої дитини також діагностували уламкове поранення голови. Наразі вони перебувають у лікарні.

Крім того, зі зруйнованого обстрілом помешкання вдалося врятувати заблоковану жінку.

Близько 11:00 росіяни обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок атаки в одній із квартир постраждали 57-річний чоловік, а також три жінки — 55, 51 та 59 років.

Вони дістали контузії, вибухові травми та закриті черепно-мозкові травми. Потерпілих доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Менш ніж за годину, близько 11:50, окупанти знову завдали удару по центру Херсона. Внаслідок чергового ворожого удару 67-річна жінка та 62-річний чоловік дістали контузії, вибухові травми та закриті черепно-мозкові травми. Постраждалу доправили до лікарні у стані середньої тяжкості, а чоловіку медики надали допомогу на місці.

Близько 14:30 окупаційні війська вкрили вогнем Корабельний район Херсона. Під ворожий удар потрапив 72-річний чоловік. Попередньо, він дістав вибухову травму.

Постраждалого доставили до лікарні. Наразі медики проводять обстеження і надають йому допомогу.