Россия массированно обстреливает Херсон — 13 горожан пострадали

оккупанты утром 14 марта несколько раз обстреляли Херсон. По состоянию на 16.00 известно о 13 раненых.
Главные тезисы
- Оккупанты российские войска массированно обстреливают Херсон, приводя к ранениям 13 горожан разного возраста.
- Трое женщин получили контузии и взрывные травмы в результате обстрела в своей квартире в Херсоне.
Россия атакует Херсон: 13 пострадавших
Около 9:00 русские военные обстреляли Днепровский район Херсона. В результате атаки трое женщин в возрасте 50, 47 и 78 лет получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. В момент удара они находились в квартире.
Пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.
Около 10:00 из-за российских обстрелов центральной части Херсона пострадали трое детей.
12-летняя девочка и двое мальчиков в возрасте 11 и 13 лет получили взрывные травмы и острую реакцию на стресс. У самого младшего ребенка также диагностировали обломочное ранение головы. В настоящее время они находятся в больнице.
Кроме того, из разрушенного обстрелом дома удалось спасти заблокированную женщину.
Около 11 часов россияне обстреляли центральную часть Херсона. В результате атаки в одной из квартир пострадали 57-летний мужчина, а также три женщины — 55, 51 и 59 лет.
Менее чем через час, около 11:50, оккупанты снова нанесли удар по центру Херсона. В результате очередного вражеского удара 67-летняя женщина и 62-летний мужчина получили контузии, взрывные травмы и закрытые черепно-мозговые травмы. Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней тяжести, а мужчине медики оказали помощь на месте.
Около 14:30 оккупационные войска покрыли огнем Корабельный район Херсона. Во вражеский удар попал 72-летний мужчина. Предварительно, он получил взрывную травму.
Пострадавшего доставили в больницу. В настоящее время медики проводят обследование и оказывают ему помощь.
