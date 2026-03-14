Россия массированно обстреливает Херсон — 13 горожан пострадали
Категория
Украина
Дата публикации

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсон
Read in English
Читати українською

оккупанты утром 14 марта несколько раз обстреляли Херсон. По состоянию на 16.00 известно о 13 раненых.

Главные тезисы

  • Оккупанты российские войска массированно обстреливают Херсон, приводя к ранениям 13 горожан разного возраста.
  • Трое женщин получили контузии и взрывные травмы в результате обстрела в своей квартире в Херсоне.

Россия атакует Херсон: 13 пострадавших

Около 9:00 русские военные обстреляли Днепровский район Херсона. В результате атаки трое женщин в возрасте 50, 47 и 78 лет получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. В момент удара они находились в квартире.

Пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

Около 10:00 из-за российских обстрелов центральной части Херсона пострадали трое детей.

12-летняя девочка и двое мальчиков в возрасте 11 и 13 лет получили взрывные травмы и острую реакцию на стресс. У самого младшего ребенка также диагностировали обломочное ранение головы. В настоящее время они находятся в больнице.

Кроме того, из разрушенного обстрелом дома удалось спасти заблокированную женщину.

Около 11 часов россияне обстреляли центральную часть Херсона. В результате атаки в одной из квартир пострадали 57-летний мужчина, а также три женщины — 55, 51 и 59 лет.

Они получили контузии, взрывные травмы и закрытые черепно-мозговые травмы. Пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Менее чем через час, около 11:50, оккупанты снова нанесли удар по центру Херсона. В результате очередного вражеского удара 67-летняя женщина и 62-летний мужчина получили контузии, взрывные травмы и закрытые черепно-мозговые травмы. Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней тяжести, а мужчине медики оказали помощь на месте.

Около 14:30 оккупационные войска покрыли огнем Корабельный район Херсона. Во вражеский удар попал 72-летний мужчина. Предварительно, он получил взрывную травму.

Пострадавшего доставили в больницу. В настоящее время медики проводят обследование и оказывают ему помощь.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?