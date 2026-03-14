Россия массированно обстреливает Херсон — 13 горожан пострадали

оккупанты утром 14 марта несколько раз обстреляли Херсон. По состоянию на 16.00 известно о 13 раненых.

Россия атакует Херсон: 13 пострадавших

Около 9:00 русские военные обстреляли Днепровский район Херсона. В результате атаки трое женщин в возрасте 50, 47 и 78 лет получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. В момент удара они находились в квартире.

Пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

Около 10:00 из-за российских обстрелов центральной части Херсона пострадали трое детей.

12-летняя девочка и двое мальчиков в возрасте 11 и 13 лет получили взрывные травмы и острую реакцию на стресс. У самого младшего ребенка также диагностировали обломочное ранение головы. В настоящее время они находятся в больнице.

Кроме того, из разрушенного обстрелом дома удалось спасти заблокированную женщину.

Около 11 часов россияне обстреляли центральную часть Херсона. В результате атаки в одной из квартир пострадали 57-летний мужчина, а также три женщины — 55, 51 и 59 лет.

Они получили контузии, взрывные травмы и закрытые черепно-мозговые травмы. Пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Менее чем через час, около 11:50, оккупанты снова нанесли удар по центру Херсона. В результате очередного вражеского удара 67-летняя женщина и 62-летний мужчина получили контузии, взрывные травмы и закрытые черепно-мозговые травмы. Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней тяжести, а мужчине медики оказали помощь на месте.

Около 14:30 оккупационные войска покрыли огнем Корабельный район Херсона. Во вражеский удар попал 72-летний мужчина. Предварительно, он получил взрывную травму.

Пострадавшего доставили в больницу. В настоящее время медики проводят обследование и оказывают ему помощь.