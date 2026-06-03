Росія масовано обстрілює Херсонщину — 5 загиблих та 19 постраждалих

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, впродовж 3 червня військові РФ здійснили авіаційний удар, також обстрілювали Херсонщину за допомогою артилерії та БпЛА. Загинули 5 людей, 19 — отримали поранення.

Майже безперервні атаки: на Херсонщині від ворожих обстрілів загинули цивільні

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії п’ятеро людей загинули, 19 — дістали травм.

Серед постраждалих є 17-річний хлопець.

Від наслідків артилерійських обстрілів Білозерки, Комишан та Приозерного загинули чотири цивільних. Ще одна людина дістала смертельних травм у Херсоні через дронову атаку.

Через ворожу артилерію впродовж ночі та дня у Херсоні, Зимівнику та Приозерному постраждало 4 мирних жителі. Поширити

Від російських дронів на території Херсона, Миролюбівки та поблизу села Високе отримали травми різного ступеню ще 15 людей.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, гуртожиток, адмінбудівля, лікарня, автотранспорт.