Россия массированно обстреливает Херсонщину — 5 погибших и 19 пострадавших

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, в течение 3 июня военные РФ нанесли авиационный удар, также обстреливали Херсонщину с помощью артиллерии и БпЛА. Погибли 5 человек, 19 получили ранения.
Главные тезисы
- В результате авиационных ударов и артиллерийских обстрелов российских войск на Херсонщине погибли 5 человек, а 19 граждан получили ранения.
- Прокуратура Херсонской области начала досудебное расследование военных преступлений, связанных с обстрелами со стороны России.
Почти непрерывные атаки: в Херсонской области от вражеских обстрелов погибли гражданские
По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии пять человек погибли, 19 получили травмы.
Среди пострадавших есть 17-летний парень.
От последствий артиллерийских обстрелов Белозерки, Комышан и Приозерного погибли четыре гражданских. Еще один человек получил смертельные травмы в Херсоне из-за дроновой атаки.
От российских дронов на территории Херсона, Миролюбовки и вблизи села Высокое получили травмы разной степени еще 15 человек.
Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, общежитие, админздание, больница, автотранспорт.
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