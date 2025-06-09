Росія масово перекидає війська з окупованих Криму та Херсонщини на Сумський напрямок
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масово перекидає війська з окупованих Криму та Херсонщини на Сумський напрямок

окупанти
Read in English
Джерело:  Петро Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині зафіксували найбільше за останні пів року перекидання військової техніки РФ з Криму та Херсонщини у бік Сумщини.

Головні тези:

  • Росія масово перекидає війська з Криму та Херсонщини на Сумський напрямок через Маріуполь на Донеччині.
  • За цими вихідними зафіксовано щонайменше 10 нових самохідних артилерійських установок та понад 40 вантажівок з живою силою та боєкомплектом.

Росія кидає війська на Сумський напрямок

Понад 10 САУ, системи ППО та колони на 40+ вантажівок з БК та живою силою. Фіксуємо масове та найбільше перекидання військової техніки з Криму/Херсонщини.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Так, за його словами, цими вихідними через Маріуполь в бік Новоазовська, а далі в Таганрог росіяни перекидали велику кількість військової техніки та особового складу.

Зафіксовано щонайменше 10 нових самохідних артилерійських установок, комплекс ППО і понад 40 вантажівок з живою силою та боєкомплектом. Тактичне маркування на техніці — трикутник в трикутнику.

За даними Андрющенка, далі окупанти вантажать техніку на залізницю і перекидають в Курську область, а фактично на Сумщину.

Це найбільше перекидання за останні пів року в принципі, та перше подібне за весь період війни. Найбільш дивує постачання САУ в стані "нові" з напряму Криму. Розбираємось.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Суми ракетою — багато загиблих
Атака РФ на Суми - що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака Росії на Суми — Макрон екстрено звернувся до світу
Макрон закликає світ діяти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи готує Росія наступ на Суми та Дніпропетровщину — дані НАТО
НАТО поділилося своїми розвідданими

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?