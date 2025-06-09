Росія масово перекидає війська з окупованих Криму та Херсонщини на Сумський напрямок

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині зафіксували найбільше за останні пів року перекидання військової техніки РФ з Криму та Херсонщини у бік Сумщини.

Росія кидає війська на Сумський напрямок

Понад 10 САУ, системи ППО та колони на 40+ вантажівок з БК та живою силою. Фіксуємо масове та найбільше перекидання військової техніки з Криму/Херсонщини. Поширити

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Так, за його словами, цими вихідними через Маріуполь в бік Новоазовська, а далі в Таганрог росіяни перекидали велику кількість військової техніки та особового складу.

Зафіксовано щонайменше 10 нових самохідних артилерійських установок, комплекс ППО і понад 40 вантажівок з живою силою та боєкомплектом. Тактичне маркування на техніці — трикутник в трикутнику.

За даними Андрющенка, далі окупанти вантажать техніку на залізницю і перекидають в Курську область, а фактично на Сумщину.