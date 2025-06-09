Россия массово перебрасывает войска из оккупированных Крыма и Херсонщины на Сумское направление
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массово перебрасывает войска из оккупированных Крыма и Херсонщины на Сумское направление

оккупанты
Read in English
Читати українською
Источник:  Петр Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области зафиксировали наибольшее за последние полгода переброску военной техники РФ из Крыма и Херсонщины в сторону Сумщины.

Главные тезисы

  • Зафиксирована наибольшая за последние полгода переброска военной техники из Крыма и Херсонщины на Сумское направление через Мариуполь.
  • Российские войска продолжают массово двигаться в сторону Сумщины с новыми самоходными артиллерийскими установками и грузовиками с живой силой.
  • Руководитель Центра изучения оккупации подчеркивает удивительные поставки самоходных артиллерийских установок из Крыма.

Россия бросает войска на Сумское направление

Более 10 САУ, системы ПВО и колонны на 40+ грузовиков с БК и живой силой. Фиксируем массовую и наибольшую переброску военной техники из Крыма/Херсонщины.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Так, по его словам, в эти выходные через Мариуполь в сторону Новоазовска, а дальше в Таганрог россияне опрокидывали большое количество военной техники и личного состава.

Зафиксировано не менее 10 новых самоходных артиллерийских установок, комплекс ПВО и более 40 грузовиков с живой силой и боекомплектом. Тактическая маркировка на технике — треугольник в треугольнике.

По данным Андрющенко, дальше кафиры грузят технику на железную дорогу и опрокидывают в Курскую область, а фактически на Сумщину.

Это наибольшее опрокидывание за последние полгода в принципе, и первое подобное за весь период войны. Наиболее удивляет поставки САУ в состоянии "новые" по направлению Крыма. Разбираемся.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Сумы ракетой — много погибших
Атака РФ на Сумы - что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России на Сумы — Макрон экстренно обратился к миру
Макрон призывает мир действовать
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Готовит ли РФ наступление на Сумы и Днепропетровщину — данные НАТО
НАТО поделился своими разведданными

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?