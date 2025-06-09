Россия массово перебрасывает войска из оккупированных Крыма и Херсонщины на Сумское направление

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области зафиксировали наибольшее за последние полгода переброску военной техники РФ из Крыма и Херсонщины в сторону Сумщины.
Главные тезисы
- Зафиксирована наибольшая за последние полгода переброска военной техники из Крыма и Херсонщины на Сумское направление через Мариуполь.
- Российские войска продолжают массово двигаться в сторону Сумщины с новыми самоходными артиллерийскими установками и грузовиками с живой силой.
- Руководитель Центра изучения оккупации подчеркивает удивительные поставки самоходных артиллерийских установок из Крыма.
Россия бросает войска на Сумское направление
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Так, по его словам, в эти выходные через Мариуполь в сторону Новоазовска, а дальше в Таганрог россияне опрокидывали большое количество военной техники и личного состава.
Зафиксировано не менее 10 новых самоходных артиллерийских установок, комплекс ПВО и более 40 грузовиков с живой силой и боекомплектом. Тактическая маркировка на технике — треугольник в треугольнике.
По данным Андрющенко, дальше кафиры грузят технику на железную дорогу и опрокидывают в Курскую область, а фактически на Сумщину.
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