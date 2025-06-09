Россия массово перебрасывает войска из оккупированных Крыма и Херсонщины на Сумское направление

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области зафиксировали наибольшее за последние полгода переброску военной техники РФ из Крыма и Херсонщины в сторону Сумщины.

Россия бросает войска на Сумское направление

Более 10 САУ, системы ПВО и колонны на 40+ грузовиков с БК и живой силой. Фиксируем массовую и наибольшую переброску военной техники из Крыма/Херсонщины. Поделиться

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Так, по его словам, в эти выходные через Мариуполь в сторону Новоазовска, а дальше в Таганрог россияне опрокидывали большое количество военной техники и личного состава.

Зафиксировано не менее 10 новых самоходных артиллерийских установок, комплекс ПВО и более 40 грузовиков с живой силой и боекомплектом. Тактическая маркировка на технике — треугольник в треугольнике.

По данным Андрющенко, дальше кафиры грузят технику на железную дорогу и опрокидывают в Курскую область, а фактически на Сумщину.