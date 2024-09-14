Росія масово залучає дітей з ТОТ України до парамілітарних організацій

Офіс Генерального прокурора проводить розслідування про ідеологічну обробку дітей на тимчасово окупованих територіях. Їм видають паспорти РФ та залучають до парамілітарних організацій, де їх обробляють кремлівською пропагандою.
Головні тези:
- Росія активно залучає українських дітей для парамілітарних організацій, де їх ідеологічно обробляють кремлівською пропагандою.
- Генпрокурор Костін заявив про розслідування 11 кримінальних проваджень стосовно обробки дітей на окупованих територіях.
- РФ реалізує мілітаризацію маленьких українців через видачу нових паспортів та залучення до організацій з військовим ухилом.
Росія ідеологічно обробляє українських дітей на ТОТ
За даними генпрокурора Костіна, вже розслідується 11 кримінальних проваджень стосовно пропагандистської обробки дітей на окупованих територіях України. Відомо про дев’ять обвинувачувальних актів.
Вже є перші вироки за мілітаризацію дітей ― засуджено чотирьох осіб.
Маленьким українцям видають нові паспорти зі зміненими даними, а потім починають «виховання». Зокрема, залучають їх до парамілітарних організацій, серед яких найбільш відомою є «Юнармія».
Прокуратура зафіксувала вже близько 4 тис кримінальних проваджень за фактами злочинів армії та влади РФ проти українських дітей. Найбільше порушень законодавства зафіксовано на Донеччині, Луганщині та Херсонщині.
РФ викрадає дітей: документальний фільм «Понівечене дитинство»
З початку повномасштабного вторгнення російська влада разом з військовими викрали та депортували тисячі дітей.
Реальні історії сімей, постраждалих від свавілля РФ, дивіться в документальному фільмі Online.UA «Понівечене дитинство».
Дітей вилучали з родин, зокрема під час фільтраційних заходів. Деяких відправляли на «оздоровлення» у «дитячі табори», де їх насправді ідеологічно обробляли.
Коментарі експертів допоможуть краще зрозуміти, що насправді відбувається під час викрадення дітей, що переживають члени родини та маленькі українці.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-