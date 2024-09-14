Росія масово залучає дітей з ТОТ України до парамілітарних організацій

Офіс Генерального прокурора проводить розслідування про ідеологічну обробку дітей на тимчасово окупованих територіях. Їм видають паспорти РФ та залучають до парамілітарних організацій, де їх обробляють кремлівською пропагандою.

Росія ідеологічно обробляє українських дітей на ТОТ

За даними генпрокурора Костіна, вже розслідується 11 кримінальних проваджень стосовно пропагандистської обробки дітей на окупованих територіях України. Відомо про дев’ять обвинувачувальних актів.

Вже є перші вироки за мілітаризацію дітей ― засуджено чотирьох осіб.

Маленьким українцям видають нові паспорти зі зміненими даними, а потім починають «виховання». Зокрема, залучають їх до парамілітарних організацій, серед яких найбільш відомою є «Юнармія».

Лише в одному Криму створено близько 900 загонів, до яких залучено понад 29 тис дітей. Згідно з наказом міністра освіти Росії, неповнолітніх членів «Юнармії» можна залучати до бойових дій проти України. Андрій Костін Генеральний прокурор України

Прокуратура зафіксувала вже близько 4 тис кримінальних проваджень за фактами злочинів армії та влади РФ проти українських дітей. Найбільше порушень законодавства зафіксовано на Донеччині, Луганщині та Херсонщині.

РФ викрадає дітей: документальний фільм «Понівечене дитинство»

З початку повномасштабного вторгнення російська влада разом з військовими викрали та депортували тисячі дітей.

Реальні історії сімей, постраждалих від свавілля РФ, дивіться в документальному фільмі Online.UA «Понівечене дитинство».

Дітей вилучали з родин, зокрема під час фільтраційних заходів. Деяких відправляли на «оздоровлення» у «дитячі табори», де їх насправді ідеологічно обробляли.

Коментарі експертів допоможуть краще зрозуміти, що насправді відбувається під час викрадення дітей, що переживають члени родини та маленькі українці.