Россия массово задействует детей из ВОТ Украины в парамилитарные организации

Офис Генерального прокурора проводит расследование об идеологической обработке детей на временно оккупированных территориях. Им выдают паспорта РФ и привлекают в парамилитарные организации, где их обрабатывают кремлевской пропагандой.

Россия идеологически обрабатывает украинских детей на ВОТ

По данным генпрокурора Костина, уже расследуется 11 уголовных производств по пропагандистской обработке детей на оккупированных территориях Украины. Известно о девяти обвинительных актах, направленых в суд.

Уже есть первые приговоры за милитаризацию детей — осуждены четыре человека.

Маленьким украинцам выдают новые паспорта с измененными данными, а затем начинают «воспитание». В частности, привлекают их к парамилитарным организациям, среди которых наиболее известна «Юнармия».

Только в одном Крыму создано около 900 отрядов, в которые вовлечены более 29 тыс детей. Согласно приказу министра образования России, несовершеннолетних членов «Юнармии» можно привлекать к боевым действиям против Украины. Андрей Костин Генеральный прокурор Украины

Прокуратура зафиксировала уже около 4 тыс уголовных производств по фактам преступлений армии и власти РФ против украинских детей. Больше всего нарушений законодательства зафиксировано в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

РФ похищает детей: документальный фильм «Истерзанное детство»

С начала полномасштабного вторжения российские власти вместе с военными похитили и депортировали тысячи детей.

Реальные истории семей, пострадавших от произвола РФ, смотрите в документальном фильме Online.UA «Истерзанное детство».

Детей изымали из семей, в частности, во время фильтрационных мероприятий. Некоторых отправляли на «оздоровление» в «детские лагеря», где их на самом деле идеологически обрабатывали.

Комментарии экспертов помогут лучше понять, что происходит во время похищения детей, и что переживают члены семьи и маленькие украинцы.