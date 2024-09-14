Россия массово задействует детей из ВОТ Украины в парамилитарные организации
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массово задействует детей из ВОТ Украины в парамилитарные организации

Офис Генерального прокурора
дети
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Офис Генерального прокурора проводит расследование об идеологической обработке детей на временно оккупированных территориях. Им выдают паспорта РФ и привлекают в парамилитарные организации, где их обрабатывают кремлевской пропагандой.

Главные тезисы

  • Россия активно привлекает украинских детей для парамилитарных организаций, где их идеологически обрабатывают.
  • Генпрокурор Костин заявил о расследовании 11 уголовных производств по обработке детей на оккупированных территориях.
  • РФ реализует милитаризацию маленьких украинцев через выдачу новых паспортов и привлечение в организации с военным уклоном.

Россия идеологически обрабатывает украинских детей на ВОТ

По данным генпрокурора Костина, уже расследуется 11 уголовных производств по пропагандистской обработке детей на оккупированных территориях Украины. Известно о девяти обвинительных актах, направленых в суд.

Уже есть первые приговоры за милитаризацию детей — осуждены четыре человека.

Маленьким украинцам выдают новые паспорта с измененными данными, а затем начинают «воспитание». В частности, привлекают их к парамилитарным организациям, среди которых наиболее известна «Юнармия».

Только в одном Крыму создано около 900 отрядов, в которые вовлечены более 29 тыс детей. Согласно приказу министра образования России, несовершеннолетних членов «Юнармии» можно привлекать к боевым действиям против Украины.

Андрей Костин

Андрей Костин

Генеральный прокурор Украины

Прокуратура зафиксировала уже около 4 тыс уголовных производств по фактам преступлений армии и власти РФ против украинских детей. Больше всего нарушений законодательства зафиксировано в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

РФ похищает детей: документальный фильм «Истерзанное детство»

С начала полномасштабного вторжения российские власти вместе с военными похитили и депортировали тысячи детей.

Реальные истории семей, пострадавших от произвола РФ, смотрите в документальном фильме Online.UA «Истерзанное детство».

Детей изымали из семей, в частности, во время фильтрационных мероприятий. Некоторых отправляли на «оздоровление» в «детские лагеря», где их на самом деле идеологически обрабатывали.

Комментарии экспертов помогут лучше понять, что происходит во время похищения детей, и что переживают члены семьи и маленькие украинцы.

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