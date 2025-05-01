Росія масштабно атакувала Одесу шахедами — є загиблі та поранені

В Одесі, за уточненими даними, вже відомо про п'ятнадцять постраждалих в результаті російського дронового удару напередодні, ввечері 30 квітня. Кількість жертв залишилася незмінною — дві людини.
Головні тези:
- Російська атака дронами спричинила серйозні руйнування в Одесі.
- У результаті нападу загинули дві людини, а ще п'ятнадцять отримали поранення.
- Житлові будівлі, школа, супермаркет та легкові автомобілі постраждали від масштабної атаки.
Росія атакувала дронами Одесу: є жертви та руйнування
Надзвичайники розповіли, що у місті внаслідок масованої дронової атаки з боку російських окупантів були пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі.
На жаль, загинуло двоє людей, за попередньою інформацією ще 15 осіб травмовані.
У ДСНС також поінформували, що у місцях влучань спалахнули пожежі, які "оперативно ліквідували вогнеборці, спільно з добровольцями та Національною гвардією".
Крім того, у ДСНС оприлюднили в мережі кадри ліквідації наслідків ворожої повітряної атаки на Одесу.
Рятувальники додали, що на місцях працювали психологи ДСНС та Національної поліції.
Нагадаємо, пізно ввечері 30 квітня в Одесі пролунали вибухи на тлі інтенсивної ворожої повітряної атаки із застосуванням ударних безпілотників.
Згодом в ОВА поінформували, що в результаті дронової атаки в Одесі загинули дві людини, ще п'ять осіб отримали поранення. Крім того, через обстріл були пошкоджені багатоповерхівки, супермаркет, школа.
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