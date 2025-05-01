Росія масштабно атакувала Одесу шахедами — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масштабно атакувала Одесу шахедами — є загиблі та поранені

ДСНС України
Одеса
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В Одесі, за уточненими даними, вже відомо про п'ятнадцять постраждалих в результаті російського дронового удару напередодні, ввечері 30 квітня. Кількість жертв залишилася незмінною — дві людини.

Головні тези:

  • Російська атака дронами спричинила серйозні руйнування в Одесі.
  • У результаті нападу загинули дві людини, а ще п'ятнадцять отримали поранення.
  • Житлові будівлі, школа, супермаркет та легкові автомобілі постраждали від масштабної атаки.

Росія атакувала дронами Одесу: є жертви та руйнування

Надзвичайники розповіли, що у місті внаслідок масованої дронової атаки з боку російських окупантів були пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі.

На жаль, загинуло двоє людей, за попередньою інформацією ще 15 осіб травмовані.

У ДСНС також поінформували, що у місцях влучань спалахнули пожежі, які "оперативно ліквідували вогнеборці, спільно з добровольцями та Національною гвардією".

В одній з багатоповерхівок рятувальники, разом зі службами взаємодії, евакуювали понад 200 осіб.

Крім того, у ДСНС оприлюднили в мережі кадри ліквідації наслідків ворожої повітряної атаки на Одесу.

Рятувальники додали, що на місцях працювали психологи ДСНС та Національної поліції.

Нагадаємо, пізно ввечері 30 квітня в Одесі пролунали вибухи на тлі інтенсивної ворожої повітряної атаки із застосуванням ударних безпілотників.

Згодом в ОВА поінформували, що в результаті дронової атаки в Одесі загинули дві людини, ще п'ять осіб отримали поранення. Крім того, через обстріл були пошкоджені багатоповерхівки, супермаркет, школа.

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