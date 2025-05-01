Россия масштабно атаковала Одессу шахедами — есть погибшие и раненые

В Одессе, по уточненным данным, уже известно о пятнадцати пострадавших в результате российского дронового удара накануне вечером 30 апреля. Число жертв осталось неизменным — два человека.
Главные тезисы
- Двухчасовая дроновая атака России на Одессу привела к гибели двух человек и ранению пятнадцати других.
- Массированный удар дронов оказал серьезное разрушительное воздействие на город: пострадали жилые здания, школа, супермаркет и легковые автомобили.
- Спасатели провели эвакуацию более 200 человек из пострадавших зданий, работают психологи для оказания помощи пострадавшим.
Россия атаковала дронами Одессу: есть жертвы и разрушения
Чрезвычайники рассказали, что в городе в результате массированной дроновой атаки со стороны российских окупантов были повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили.
К сожалению, погибли два человека, по предварительной информации еще 15 человек травмированы.
В ГСЧС также проинформировали, что в местах попадания вспыхнули пожары, которые "оперативно ликвидировали пожарные, совместно с добровольцами и Национальной гвардией".
Кроме того, в ГСЧС обнародовали в сети кадры ликвидации последствий вражеской воздушной атаки на Одессу.
Спасатели добавили, что на местах работали психологи ГСЧС и Национальной полиции.
Напомним, поздно вечером 30 апреля в Одессе прогремели взрывы на фоне интенсивной вражеской воздушной атаки с применением ударных беспилотников.
Впоследствии в ОВА проинформировали, что в результате дроновой атаки в Одессе погибли два человека, еще пять человек получили ранения. Кроме того, из-за обстрелов были повреждены многоэтажки, супермаркет, школа.
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