Росія може "перевірити" обороноздатність Європи — коли саме
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Росія може "перевірити" обороноздатність Європи — коли саме

Росія може "перевірити" обороноздатність Європи — коли саме
Джерело:  Rheinische Post

Розвідувальні служби Заходу попереджають про ризик нападу Росії на Європейський союз. Це може статися після 2028 року.

Головні тези:

  • Розвідувальні служби Заходу попереджають про можливий ризик нападу Росії на Європейський союз після 2028 року.
  • Кая Каллас стверджує, що Росія може перевірити обороноздатність Європейського союзу протягом трьох-п'яти років та закликає до відповідних заходів захисту.
  • Представники НАТО оцінили ситуацію з армією РФ та прогнозують невеликі наступальні дії на фронті протягом 2025 року.
  • Генерал Крістофер Каволі вважає, що немає потенціалу для раптової перемоги Росії над Україною, через відповідну оборону та складнощі у створенні наступальних сил.
  • Продовжується напруження між росіянами у бажанні наступати та відсутністю достатньої живої сили, вказує представник НАТО.

РФ може атакувати ЄС після 2028 року

Про це заявила голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас.

Багато наших національних розвідувальних служб інформують нас про те, що Росія може перевірити обороноздатність ЄС через три-п'ять років, — заявила Каллас під час заходу, організованому Європейським оборонним агентством в Брюсселі.

Вона додала, що ЄС повинен не лише витрачати кошти, щоб запобігти війні, але й бути готовим до відповідного сценарію.

Нездатність Європи інвестувати у військовий потенціал також посилає небезпечний сигнал агресору... Слабкість запрошує його, — пояснила Каллас.

У НАТО оцінили актуальні можливості армії РФ

Представники ЗМІ поцікавилися в американського генерала, як можуть розвиватися події на фронті протягом 2025 року.

За словами Каволі, він не переживає, що "Україна може раптово програти".

Я не бачу потенціалу для масованого прориву (росіян. — ред.). І це не політичне, а військове бачення. Це пов'язано із (ситуацією. — ред.) в обох сторін — ефективна оборона, яку чинять українці, але й також зі складнощами для російської сторони створити значні наступальні сили, щоб здійснити потенційний прорив, — заявив Крістофер Каволі.

Генерал також озвучив прогноз, що протягом року на полі бою не буде значно більше невеликих наступальних дій.

Згідно з даними Каволі, для країни-агресорки РФ вони дійсно виснажливі.

Представник НАТО наголосив, що на це вказує й те, що російський диктатор Володимир Путін залучив до війни солдатів КНДР.

На переконання генерала, далі буде спостерігатися "напруження між бажанням наступати і браком живої сили з боку росіян".

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