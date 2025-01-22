Росія може "перевірити" обороноздатність Європи — коли саме

Розвідувальні служби Заходу попереджають про ризик нападу Росії на Європейський союз. Це може статися після 2028 року.

РФ може атакувати ЄС після 2028 року

Про це заявила голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас.

Багато наших національних розвідувальних служб інформують нас про те, що Росія може перевірити обороноздатність ЄС через три-п'ять років, — заявила Каллас під час заходу, організованому Європейським оборонним агентством в Брюсселі. Поширити

Вона додала, що ЄС повинен не лише витрачати кошти, щоб запобігти війні, але й бути готовим до відповідного сценарію.

Нездатність Європи інвестувати у військовий потенціал також посилає небезпечний сигнал агресору... Слабкість запрошує його, — пояснила Каллас. Поширити

У НАТО оцінили актуальні можливості армії РФ

Представники ЗМІ поцікавилися в американського генерала, як можуть розвиватися події на фронті протягом 2025 року.

За словами Каволі, він не переживає, що "Україна може раптово програти".

Я не бачу потенціалу для масованого прориву (росіян. — ред.). І це не політичне, а військове бачення. Це пов'язано із (ситуацією. — ред.) в обох сторін — ефективна оборона, яку чинять українці, але й також зі складнощами для російської сторони створити значні наступальні сили, щоб здійснити потенційний прорив, — заявив Крістофер Каволі. Поширити

Генерал також озвучив прогноз, що протягом року на полі бою не буде значно більше невеликих наступальних дій.

Згідно з даними Каволі, для країни-агресорки РФ вони дійсно виснажливі.

Представник НАТО наголосив, що на це вказує й те, що російський диктатор Володимир Путін залучив до війни солдатів КНДР.