Разведывательные службы Запада предупреждают о риске нападения России на Европейский союз. Это может произойти после 2028 года.
Главные тезисы
- Разведывательные службы Запада предупреждают о возможном риске нападения России на Европейский союз после 2028 года.
- Кая Каллас утверждает, что Россия может проверить обороноспособность Европейского союза в течение трех-пяти лет и призывает соответствующие меры защиты.
- Представители НАТО оценили ситуацию с армией РФ и прогнозируют небольшие наступательные действия на фронте в 2025 году.
- Генерал Кристофер Каволи считает, что нет потенциала для внезапной победы России над Украиной из-за соответствующей обороны и сложностей в создании наступательных сил.
- Продолжается напряжение между россиянами в желании наступать и отсутствием достаточной живой силы, указывает представитель НАТО.
РФ может атаковать ЕС после 2028 года
Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.
Она добавила, что ЕС должен не только тратить средства, чтобы предотвратить войну, но и быть готовым к соответствующему сценарию.
В НАТО оценили актуальные возможности армии РФ
Представители СМИ поинтересовались у американского генерала, как могут развиваться события на фронте в 2025 году.
По словам Каволи, он не переживает, что "Украина может внезапно проиграть".
Генерал также озвучил прогноз, что в течение года на поле боя не будет гораздо больше небольших наступательных действий.
Согласно данным Каволи, для страны-агрессорки РФ они действительно утомительны.
Представитель НАТО подчеркнул, что это указывает и на то, что российский диктатор Владимир Путин привлек к войне солдат КНДР.
По убеждению генерала, дальше будет наблюдаться "напряжение между желанием наступать и нехваткой живой силы со стороны россиян".
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