Разведывательные службы Запада предупреждают о риске нападения России на Европейский союз. Это может произойти после 2028 года.

РФ может атаковать ЕС после 2028 года

Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

«Многие наши национальные разведывательные службы информируют нас о том, что Россия может проверить обороноспособность ЕС через три-пять лет », — заявила Каллас во время мероприятия, организованного Европейским оборонным агентством в Брюсселе. Поделиться

Она добавила, что ЕС должен не только тратить средства, чтобы предотвратить войну, но и быть готовым к соответствующему сценарию.

Неспособность Европы инвестировать в военный потенциал также посылает опасный сигнал агрессору... Слабость его приглашает, — объяснила Каллас. Поделиться

В НАТО оценили актуальные возможности армии РФ

Представители СМИ поинтересовались у американского генерала, как могут развиваться события на фронте в 2025 году.

По словам Каволи, он не переживает, что "Украина может внезапно проиграть".

Я не вижу потенциала для массированного прорыва (россиян. — ред.). И это не политическое, а военное видение. со сложностями для российской стороны создать значительные наступательные силы, чтобы совершить потенциальный прорыв, — заявил Кристофер Каволи. Поделиться

Генерал также озвучил прогноз, что в течение года на поле боя не будет гораздо больше небольших наступательных действий.

Согласно данным Каволи, для страны-агрессорки РФ они действительно утомительны.

Представитель НАТО подчеркнул, что это указывает и на то, что российский диктатор Владимир Путин привлек к войне солдат КНДР.