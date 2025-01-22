Россия может "проверить" обороноспособность Европы — когда именно
Категория
Мир
Дата публикации

Россия может "проверить" обороноспособность Европы — когда именно

Россия может "проверить" обороноспособность Европы — когда именно
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Источник:  Rheinische Post

Разведывательные службы Запада предупреждают о риске нападения России на Европейский союз. Это может произойти после 2028 года.

Главные тезисы

  • Разведывательные службы Запада предупреждают о возможном риске нападения России на Европейский союз после 2028 года.
  • Кая Каллас утверждает, что Россия может проверить обороноспособность Европейского союза в течение трех-пяти лет и призывает соответствующие меры защиты.
  • Представители НАТО оценили ситуацию с армией РФ и прогнозируют небольшие наступательные действия на фронте в 2025 году.
  • Генерал Кристофер Каволи считает, что нет потенциала для внезапной победы России над Украиной из-за соответствующей обороны и сложностей в создании наступательных сил.
  • Продолжается напряжение между россиянами в желании наступать и отсутствием достаточной живой силы, указывает представитель НАТО.

РФ может атаковать ЕС после 2028 года

Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

«Многие наши национальные разведывательные службы информируют нас о том, что Россия может проверить обороноспособность ЕС через три-пять лет », — заявила Каллас во время мероприятия, организованного Европейским оборонным агентством в Брюсселе.

Она добавила, что ЕС должен не только тратить средства, чтобы предотвратить войну, но и быть готовым к соответствующему сценарию.

Неспособность Европы инвестировать в военный потенциал также посылает опасный сигнал агрессору... Слабость его приглашает, — объяснила Каллас.

В НАТО оценили актуальные возможности армии РФ

Представители СМИ поинтересовались у американского генерала, как могут развиваться события на фронте в 2025 году.

По словам Каволи, он не переживает, что "Украина может внезапно проиграть".

Я не вижу потенциала для массированного прорыва (россиян. — ред.). И это не политическое, а военное видение. со сложностями для российской стороны создать значительные наступательные силы, чтобы совершить потенциальный прорыв, — заявил Кристофер Каволи.

Генерал также озвучил прогноз, что в течение года на поле боя не будет гораздо больше небольших наступательных действий.

Согласно данным Каволи, для страны-агрессорки РФ они действительно утомительны.

Представитель НАТО подчеркнул, что это указывает и на то, что российский диктатор Владимир Путин привлек к войне солдат КНДР.

По убеждению генерала, дальше будет наблюдаться "напряжение между желанием наступать и нехваткой живой силы со стороны россиян".

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