Росія накопичила близько 2 тис ракет різних видів — хто допоміг

Російська Федерація накопичила близько 2 тис ракет завдяки допомозі Китаю. Про це у телемарафоні розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.
Головні тези:
- Росія накопичила близько 2 тисячі ракет різних видів завдяки допомозі Китаю.
- До складу накопичених ракет входять такі типи як Іскандери, Калібри та аеробалістика.
- Китай передав Росії дрони на оптоволокні та верстати для металообробки, що дозволило збільшити обсяги виробництва ракет.
Росія має близько 2 тис ракет для ударів по Україні
За словами Жмайла, КНР передала росіянам дрони на оптоволокні та верстати для металообробки.
Стосовно ракет, на жаль, під час повномасштабного вторгнення Росія накопичила їх близько 2 тисяч. Це "Іскандери", "Калібри", аеробалістика, це крилаті ракети. Основним типом ракетних ударів є ракета Х-101, яку запускають на надмалих висотах, вона обладнується тепловими пастками.
Ворогу це вдається, бо Китай передав Москві дрони на оптоволокні, які є "дійсно проривною технологією".
Деякі одиниці, такі як Х-101, вони можуть робити до 50-60 одиниць, більш високоякісну балістику — 10-15 штук на місяць… Зверніть увагу, перший рік повномасштабного вторгнення вони могли запустити 100 дронів і 100 ракет, а зараз — це хмара "шахедів" і дуже точково вони зараз запускають ракети… — приблизно 10-15 одиниць — це "Калібри" з моря, або "Іскандери з наземних систем… Ми бачимо реальний наслідок спецоперації СБУ "Павутина", — заявив Жмайло.
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