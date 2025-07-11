Росія накопичила близько 2 тис ракет різних видів — хто допоміг

Російська Федерація накопичила близько 2 тис ракет завдяки допомозі Китаю. Про це у телемарафоні розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Росія має близько 2 тис ракет для ударів по Україні

За словами Жмайла, КНР передала росіянам дрони на оптоволокні та верстати для металообробки.

Стосовно ракет, на жаль, під час повномасштабного вторгнення Росія накопичила їх близько 2 тисяч. Це "Іскандери", "Калібри", аеробалістика, це крилаті ракети. Основним типом ракетних ударів є ракета Х-101, яку запускають на надмалих висотах, вона обладнується тепловими пастками.

Ворогу це вдається, бо Китай передав Москві дрони на оптоволокні, які є "дійсно проривною технологією".

Експерт додав, що Китай постачає, якщо не зброю, то відповідні верстати та обладнання. Зокрема верстати для металообробки, що важливо при виробництві ракет. Поширити