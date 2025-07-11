Россия накопила около 2 тыс ракет разных видов — кто помог

Российская Федерация накопила около 2 тыс. ракет благодаря помощи Китая. Об этом в телемарафоне рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.
Главные тезисы
- Помощь Китая стала ключевым фактором в накоплении Россией около 2 тыс. ракет разных видов, включая Искандеры, Калибры и аэробалистику.
- Дроны на оптоволокне и станки для металлообработки, предоставленные Китаем, сыграли важную роль в увеличении объемов производства ракет в России.
- Одним из основных типов ракет в арсенале России является ракета Х-101, способная поражать цели на сверхмалых высотах с применением тепловых ловушек.
Россия имеет около 2 тыс ракет для ударов по Украине.
По словам Жмайла, КНР передала россиянам дроны на оптоволокне и станки для металлообработки.
По ракетам, к сожалению, во время полномасштабного вторжения Россия накопила их около 2 тысяч. Это "Искандеры", "Калибры", аэробалистика, это крылатые ракеты. Основным типом ракетных ударов является ракета Х-101, запускаемая на сверхмалых высотах, она оборудуется тепловыми ловушками.
Врагу это удается, потому что Китай передал Москве дроны на оптоволокне, которые являются "действительно прорывной технологией".
Некоторые единицы, такие как Х-101, они могут делать до 50-60 единиц, более высококачественную баллистику — 10-15 штук в месяц. единиц — это "Калибры" с моря, или "Искандеры из наземных систем... Мы видим реальное последствие спецоперации СБУ "Паутина", — заявил Жмайло.
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