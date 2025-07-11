Россия накопила около 2 тыс ракет разных видов — кто помог
Категория
Мир
Дата публикации

Россия накопила около 2 тыс ракет разных видов — кто помог

ракета
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Источник:  online.ua

Российская Федерация накопила около 2 тыс. ракет благодаря помощи Китая. Об этом в телемарафоне рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Главные тезисы

  • Помощь Китая стала ключевым фактором в накоплении Россией около 2 тыс. ракет разных видов, включая Искандеры, Калибры и аэробалистику.
  • Дроны на оптоволокне и станки для металлообработки, предоставленные Китаем, сыграли важную роль в увеличении объемов производства ракет в России.
  • Одним из основных типов ракет в арсенале России является ракета Х-101, способная поражать цели на сверхмалых высотах с применением тепловых ловушек.

Россия имеет около 2 тыс ракет для ударов по Украине.

По словам Жмайла, КНР передала россиянам дроны на оптоволокне и станки для металлообработки.

По ракетам, к сожалению, во время полномасштабного вторжения Россия накопила их около 2 тысяч. Это "Искандеры", "Калибры", аэробалистика, это крылатые ракеты. Основным типом ракетных ударов является ракета Х-101, запускаемая на сверхмалых высотах, она оборудуется тепловыми ловушками.

Врагу это удается, потому что Китай передал Москве дроны на оптоволокне, которые являются "действительно прорывной технологией".

Эксперт добавил, что Китай поставляет если не оружие, то соответствующие станки и оборудование. В частности, станки для металлообработки, что важно при производстве ракет.

Некоторые единицы, такие как Х-101, они могут делать до 50-60 единиц, более высококачественную баллистику — 10-15 штук в месяц. единиц — это "Калибры" с моря, или "Искандеры из наземных систем... Мы видим реальное последствие спецоперации СБУ "Паутина", — заявил Жмайло.

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