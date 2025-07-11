Россия накопила около 2 тыс ракет разных видов — кто помог

Российская Федерация накопила около 2 тыс. ракет благодаря помощи Китая. Об этом в телемарафоне рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Россия имеет около 2 тыс ракет для ударов по Украине.

По словам Жмайла, КНР передала россиянам дроны на оптоволокне и станки для металлообработки.

По ракетам, к сожалению, во время полномасштабного вторжения Россия накопила их около 2 тысяч. Это "Искандеры", "Калибры", аэробалистика, это крылатые ракеты. Основным типом ракетных ударов является ракета Х-101, запускаемая на сверхмалых высотах, она оборудуется тепловыми ловушками.

Врагу это удается, потому что Китай передал Москве дроны на оптоволокне, которые являются "действительно прорывной технологией".

Эксперт добавил, что Китай поставляет если не оружие, то соответствующие станки и оборудование. В частности, станки для металлообработки, что важно при производстве ракет. Поделиться