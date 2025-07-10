Росія нарощує повітряний терор проти України — Зеленський звернувся до світу

У ніч на 10 липня Російська Федерація атакувала Україну 400 ударними дронами й 18 ракетами. Головною ціллю атаки був Київ та область.

Заходу треба прискорити санкції проти РФ на тлі масового терору України

За словами Президента України Володимира Зеленського, під час масованого комбінованого удару Росії, який тривав майже десять годин, терористи застосували:

18 ракет, серед яких були й балістичні;

близько 400 дронів, із яких майже 200 — безпілотні літальні апарати типу Shahed.

Головною цілю атаки був Київ та Київська область. Зокрема під ударами були:

Чернігівська;

Сумська;

Полтавська;

Кіровоградська;

Харківська області.

Внаслідок обстрілу Києва загинули двоє людей; 16 людей отримали поранення.

Як відзначив президент, Росія нарощує терор, у зв'язку з чим Захід повинен бути швидшим із санкціями та тиском проти країни-терориста, а також з інвестиціями у виробництво зброї та розвиток технологій.