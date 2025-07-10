Росія нарощує повітряний терор проти України — Зеленський звернувся до світу
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія нарощує повітряний терор проти України — Зеленський звернувся до світу

Володимир Зеленський
Київ

У ніч на 10 липня Російська Федерація атакувала Україну 400 ударними дронами й 18 ракетами. Головною ціллю атаки був Київ та область.

Головні тези:

  • Російська Федерація атакувала Україну 400 ударними дронами й 18 ракетами, спрямованою на Київ та область.
  • Зеленський закликає швидші санкції проти РФ та інвестиції у виробництво зброї для протистояння російському терору.
  • У результаті атаки загинули двоє людей, 16 отримали поранення, що підкреслює необхідність ефективних заходів для захисту України.

Заходу треба прискорити санкції проти РФ на тлі масового терору України

За словами Президента України Володимира Зеленського, під час масованого комбінованого удару Росії, який тривав майже десять годин, терористи застосували:

  • 18 ракет, серед яких були й балістичні;

  • близько 400 дронів, із яких майже 200 — безпілотні літальні апарати типу Shahed.

Головною цілю атаки був Київ та Київська область. Зокрема під ударами були:

  • Чернігівська;

  • Сумська;

  • Полтавська;

  • Кіровоградська;

  • Харківська області.

Внаслідок обстрілу Києва загинули двоє людей; 16 людей отримали поранення.

Як відзначив президент, Росія нарощує терор, у зв'язку з чим Захід повинен бути швидшим із санкціями та тиском проти країни-терориста, а також з інвестиціями у виробництво зброї та розвиток технологій.

Сьогодні говоритиму з партнерами, зокрема в межах "коаліції охочих", про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України. Завдання абсолютно чіткі. На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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