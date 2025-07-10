Россия наращивает воздушный террор против Украины — Зеленский обратился к миру
Категория
Украина
Дата публикации

Россия наращивает воздушный террор против Украины — Зеленский обратился к миру

Владимир Зеленский
Киев
Read in English
Читати українською

В ночь на 10 июля Российская Федерация атаковала Украину 400 ударными дронами и 18 ракетами. Главной целью атаки был Киев и область.

Главные тезисы

  • Россия осуществила массированный удар по Украине, использовав 400 ударных дронов и 18 ракет.
  • Зеленский призвал мир к более жестким санкциям против РФ и инвестициям в производство оружия для защиты Украины.
  • Атака привела к гибели двух человек и 16 раненым, подчеркивая необходимость защиты страны и эффективных международных реакций.

Западу следует ускорить санкции против РФ на фоне массового террора Украины

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, во время массированного комбинированного удара России, который длился почти десять часов, террористы применили:

  • 18 ракет, среди которых были и баллистические;

  • около 400 дронов, из которых почти 200 — беспилотные летательные аппараты типа Shahed.

Главной целью атаки был Киев и Киевская область. В частности, под ударами были:

  • Черниговская;

  • Сумская;

  • Полтавская;

  • Кировоградская;

  • Харьковской области.

В результате обстрела Киева погибли два человека; 16 человек получили ранения.

Как отметил президент, Россия наращивает террор, в связи с чем Запад должен быть более быстрым с санкциями и давлением против страны-террориста, а также с инвестициями в производство оружия и развитие технологий.

Сегодня буду говорить с партнерами, в частности в рамках "коалиции желающих", о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставках ПВО для Украины. Задания абсолютно четкие. На такие российские удары следует отвечать жестко. Именно так и будем отвечать.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Масштабный террор". В июне Россия атаковала Украину более 330 ракетами — Сибига
Андрей Сибига
Сибига
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно атаковала Киев и область — есть погибшие и раненые
Игорь Клименко
Киев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сибига призвал западных партнеров ужесточить санкции против РФ на фоне обстрела Киева
Андрей Сибига
Киев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?