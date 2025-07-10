Россия наращивает воздушный террор против Украины — Зеленский обратился к миру

В ночь на 10 июля Российская Федерация атаковала Украину 400 ударными дронами и 18 ракетами. Главной целью атаки был Киев и область.
Главные тезисы
- Россия осуществила массированный удар по Украине, использовав 400 ударных дронов и 18 ракет.
- Зеленский призвал мир к более жестким санкциям против РФ и инвестициям в производство оружия для защиты Украины.
- Атака привела к гибели двух человек и 16 раненым, подчеркивая необходимость защиты страны и эффективных международных реакций.
Западу следует ускорить санкции против РФ на фоне массового террора Украины
По словам Президента Украины Владимира Зеленского, во время массированного комбинированного удара России, который длился почти десять часов, террористы применили:
18 ракет, среди которых были и баллистические;
около 400 дронов, из которых почти 200 — беспилотные летательные аппараты типа Shahed.
Главной целью атаки был Киев и Киевская область. В частности, под ударами были:
Черниговская;
Сумская;
Полтавская;
Кировоградская;
Харьковской области.
В результате обстрела Киева погибли два человека; 16 человек получили ранения.
Как отметил президент, Россия наращивает террор, в связи с чем Запад должен быть более быстрым с санкциями и давлением против страны-террориста, а также с инвестициями в производство оружия и развитие технологий.
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