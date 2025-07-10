Россия наращивает воздушный террор против Украины — Зеленский обратился к миру

В ночь на 10 июля Российская Федерация атаковала Украину 400 ударными дронами и 18 ракетами. Главной целью атаки был Киев и область.

Западу следует ускорить санкции против РФ на фоне массового террора Украины

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, во время массированного комбинированного удара России, который длился почти десять часов, террористы применили:

18 ракет, среди которых были и баллистические;

около 400 дронов, из которых почти 200 — беспилотные летательные аппараты типа Shahed.

Главной целью атаки был Киев и Киевская область. В частности, под ударами были:

Черниговская;

Сумская;

Полтавская;

Кировоградская;

Харьковской области.

В результате обстрела Киева погибли два человека; 16 человек получили ранения.

Как отметил президент, Россия наращивает террор, в связи с чем Запад должен быть более быстрым с санкциями и давлением против страны-террориста, а также с инвестициями в производство оружия и развитие технологий.