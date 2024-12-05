Росія нахабно заявила про закриття генконсульства Польщі у Санкт-Петербурзі

МЗС країни-агресорки повідомило про майбутнє закриття генерального консульства Польщі у Санкт-Петербурзі нібито у відповідь на закриття свого генконсульства у Познані.
Головні тези:
- Міністерство закордонних справ Росії оголосило про закриття генерального консульства Польщі у Санкт-Петербурзі, посилаючись на подібний крок Польщі у закритті консульства Росії в Познані.
- Польща вважає реакцію Росії необґрунтованою, зауважуючи, що закриття консульства РФ у Познані було обумовлене актами диверсії, які загрожують безпеці країни та її союзників.
- Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, заявив, що Польща реагує на дії Росії з достойною байдужістю.
- Співробітники Генерального консульства Польщі в Санкт-Петербурзі визнані персонами non grata та мають покинути територію Росії до певної дати згідно з рішенням російської сторони.
Росія нахабно заявила про закриття генконсульства Польщі: що відомо
Росіяни відкликають згоду на роботу польського генконсульства у Санкт-Петербурзі з 10 січня 2025 року.
У Москві вважають, що Варшава "реалізовувала відверто ворожу політику щодо Росії, практично повністю демонтувала вибудовану протягом багатьох десятиліть архітектуру російсько-польських відносин і відкрито заявляє про необхідність нанесення нашій країні "стратегічної поразки".
Нагадаємо, що 22 жовтня міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща закриває генеральне консульство Росії в Познані, а його персонал у державі визнають персонами нон ґрата.
Згодом у Польщі заявили, що країну повинні покинути вісім працівників російського генконсульства в Познані. Консульству дали термін до 30 листопада, аби залишити цю будівлю.
Росія не має права так вчиняти — Сікорський
Москва «не має права» реагувати закриттям генконсульства Польщі у Санкт-Петербурзі на попереднє рішення Варшави про закриття консульської установи Росії у Познані, адже Польща зробила цей крок через «акти диверсії» РФ у Польщі та країнах Європи.
Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.
Він підкреслив, що Варшава приймає цей крок Москви «з достойною байдужістю», адже він був очікуваним.
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