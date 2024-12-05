МИД страны-агрессора сообщило о предстоящем закрытии генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге якобы в ответ на закрытие своего генконсульства в Познани.

Россия нагло заявила о закрытии генконсульства Польши: что известно

Россияне отзывают согласие на работу польского генконсульства в Санкт-Петербурге с 10 января 2025 года.

Руководствуясь принципом взаимности, persona non grata объявлены три дипломатических сотрудника Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге, которые должны покинуть территорию России до указанной даты, — ложно говорится в сообщении. Поделиться

В Москве считают, что Варшава "реализовывала откровенно враждебную политику по отношению к России, практически полностью демонтировала выстроенную в течение многих десятилетий архитектуру российско-польских отношений и открыто заявляет о необходимости нанесения нашей стране "стратегического поражения".

Напомним, 22 октября министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша закрывает генеральное консульство России в Познани, а его персонал в государстве признают персонами нон решетки.

Впоследствии в Польше заявили, что страну должны покинуть восемь работников российского генконсульства в Познани. Консульству дали срок до 30 ноября, чтобы покинуть это здание.

Россия не имеет права так поступать — Сикорский

Москва «не имеет права» реагировать закрытием генконсульства Польши в Санкт-Петербурге на предварительное решение Варшавы о закрытии консульского учреждения России в Познани, ведь Польша сделала этот шаг из-за «актов диверсии» РФ в Польше и странах Европы.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

На самом деле Россия не имеет права на ответный шаг, поскольку закрытие консульства в Познани было вызвано диверсиями в Польше и союзнических странах. Эти диверсии — это преступления, которые по счастливым стечениям обстоятельств еще не привели к жертвам. Но каждый знает, какова Россия. Радослав Сикорский Министр иностранных дел Польши

Он подчеркнул, что Варшава принимает этот шаг Москвы «с достойным безразличием», ведь он был ожидаем.