МИД страны-агрессора сообщило о предстоящем закрытии генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге якобы в ответ на закрытие своего генконсульства в Познани.
Главные тезисы
- Россия объявила о закрытии генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге в ответ на закрытие своего консульства в Познани.
- Польша считает реакцию России необоснованной, утверждая, что закрытие консульства РФ в Познани было обусловлено актами диверсии.
- Россия отзывает согласие на работу польского генконсульства в Санкт-Петербурге с 10 января 2025 года, объявляя три дипломата persona non grata.
- Министр иностранных дел Польши выразил безразличие к действиям России, назвав их ожидаемыми, и обвинил Россию во враждебной политике.
- Польша закрыла генеральное консульство России в Познани из-за актов диверсии, а Россия не имеет права на ответный шаг, поскольку диверсии представляют преступления.
Россия нагло заявила о закрытии генконсульства Польши: что известно
Россияне отзывают согласие на работу польского генконсульства в Санкт-Петербурге с 10 января 2025 года.
В Москве считают, что Варшава "реализовывала откровенно враждебную политику по отношению к России, практически полностью демонтировала выстроенную в течение многих десятилетий архитектуру российско-польских отношений и открыто заявляет о необходимости нанесения нашей стране "стратегического поражения".
Напомним, 22 октября министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша закрывает генеральное консульство России в Познани, а его персонал в государстве признают персонами нон решетки.
Впоследствии в Польше заявили, что страну должны покинуть восемь работников российского генконсульства в Познани. Консульству дали срок до 30 ноября, чтобы покинуть это здание.
Россия не имеет права так поступать — Сикорский
Москва «не имеет права» реагировать закрытием генконсульства Польши в Санкт-Петербурге на предварительное решение Варшавы о закрытии консульского учреждения России в Познани, ведь Польша сделала этот шаг из-за «актов диверсии» РФ в Польше и странах Европы.
Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Он подчеркнул, что Варшава принимает этот шаг Москвы «с достойным безразличием», ведь он был ожидаем.
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