Россия нагло заявила о закрытии генконсульства Польши в Санкт-Петербурге
Категория
Мир
Дата публикации

Россия нагло заявила о закрытии генконсульства Польши в Санкт-Петербурге

СпБ
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Источник:  online.ua

МИД страны-агрессора сообщило о предстоящем закрытии генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге якобы в ответ на закрытие своего генконсульства в Познани.

Главные тезисы

  • Россия объявила о закрытии генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге в ответ на закрытие своего консульства в Познани.
  • Польша считает реакцию России необоснованной, утверждая, что закрытие консульства РФ в Познани было обусловлено актами диверсии.
  • Россия отзывает согласие на работу польского генконсульства в Санкт-Петербурге с 10 января 2025 года, объявляя три дипломата persona non grata.
  • Министр иностранных дел Польши выразил безразличие к действиям России, назвав их ожидаемыми, и обвинил Россию во враждебной политике.
  • Польша закрыла генеральное консульство России в Познани из-за актов диверсии, а Россия не имеет права на ответный шаг, поскольку диверсии представляют преступления.

Россия нагло заявила о закрытии генконсульства Польши: что известно

Россияне отзывают согласие на работу польского генконсульства в Санкт-Петербурге с 10 января 2025 года.

Руководствуясь принципом взаимности, persona non grata объявлены три дипломатических сотрудника Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге, которые должны покинуть территорию России до указанной даты, — ложно говорится в сообщении.

В Москве считают, что Варшава "реализовывала откровенно враждебную политику по отношению к России, практически полностью демонтировала выстроенную в течение многих десятилетий архитектуру российско-польских отношений и открыто заявляет о необходимости нанесения нашей стране "стратегического поражения".

Напомним, 22 октября министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша закрывает генеральное консульство России в Познани, а его персонал в государстве признают персонами нон решетки.

Впоследствии в Польше заявили, что страну должны покинуть восемь работников российского генконсульства в Познани. Консульству дали срок до 30 ноября, чтобы покинуть это здание.

Россия не имеет права так поступать — Сикорский

Москва «не имеет права» реагировать закрытием генконсульства Польши в Санкт-Петербурге на предварительное решение Варшавы о закрытии консульского учреждения России в Познани, ведь Польша сделала этот шаг из-за «актов диверсии» РФ в Польше и странах Европы.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

На самом деле Россия не имеет права на ответный шаг, поскольку закрытие консульства в Познани было вызвано диверсиями в Польше и союзнических странах. Эти диверсии — это преступления, которые по счастливым стечениям обстоятельств еще не привели к жертвам. Но каждый знает, какова Россия.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши

Он подчеркнул, что Варшава принимает этот шаг Москвы «с достойным безразличием», ведь он был ожидаем.

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