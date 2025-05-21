Росія не дає сигналів щодо припинення вогню — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія не дає сигналів щодо припинення вогню — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський
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Росія не дає сигналів щодо припинення вогню і не готова завершувати війну.

Головні тези:

  • Росія не виявляє готовності припинити війну, заявив Зеленський.
  • Тиск на Росію через санкції та політичну діяльність є необхідним для завершення конфлікту.
  • Українські сили продовжують необхідні бойові дії для захисту країни.

Росія не готова завершувати війну — Зеленський

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час відеозвернення.

На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, і вони поки не готові війну завершувати. Отже, всі наші форми тиску, уся наша робота з партнерами заради тиску на Росію — це те, що абсолютно потрібно. Тиск переконує. Тиск на полі бою. Тиск в економіці, і саме для цього — санкції. Тиск у політиці. Я хочу подякувати всім, хто підтримує Україну.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив глава держави, російські штурмові дії тривають, українські сили, відповідно, продовжують необхідну бойову активність.

Найбільш гаряча ситуація на Донеччині, зокрема, Покровський напрямок. Тривають активні дії в Курській та Бєлгородській областях, що є, як наголосив Зеленський, захистом Сумщини та Харківщини.

Від початку Курської операції в серпні російська армія зазнала серйозних втрат — більш ніж 63 тисячі вбитими й пораненими тільки там, на Курщині. Також нашим силам вдалося суттєво поповнити обмінний фонд для України. Що більше бойових дій виноситься на територію ворога, то більше це убезпечує наші громади.

Глава держави відзначив 14-ту бригаду Національної гвардії України, 36-ту бригаду морської піхоти, 25-й штурмовий батальйон, 1-й штурмовий полк.

Дякую всім вам. Це захист саме на Покровському напрямку. Також вдячний за дії на Курщині кожному нашому солдату, хочу подякувати кожному сержанту та офіцеру, усім нашим підрозділам.

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