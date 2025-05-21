Росія не дає сигналів щодо припинення вогню — Зеленський

На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, і вони поки не готові війну завершувати. Отже, всі наші форми тиску, уся наша робота з партнерами заради тиску на Росію — це те, що абсолютно потрібно. Тиск переконує. Тиск на полі бою. Тиск в економіці, і саме для цього — санкції. Тиск у політиці. Я хочу подякувати всім, хто підтримує Україну.