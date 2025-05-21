Россия не дает сигналов о прекращении огня — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Россия не дает сигналов о прекращении огня — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
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Россия не дает сигналов по прекращению огня и не готова завершать войну.

Главные тезисы

  • Россия не проявляет готовность прекратить войну, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
  • Давление на Россию через санкции и политическую деятельность необходимо для завершения войны.
  • Украинские силы продолжают необходимую боевую активность для защиты страны.

Россия не готова завершать войну — Зеленский

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время видеообращения.

К сожалению, россияне не дают сигналов по прекращению огня, и они пока не готовы войну завершать. Итак, все наши формы давления, вся наша работа с партнерами ради давления на Россию — это абсолютно необходимо. Давление убеждает. Давление на поле боя. Давление в экономике, и именно для этого — санкции. Давление в политике. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает Украину.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил глава государства, российские штурмовые действия продолжаются, украинские силы соответственно продолжают необходимую боевую активность.

Наиболее горячая ситуация в Донецкой области, в частности, Покровское направление. Продолжаются активные действия в Курской и Белгородской областях, которые, как подчеркнул Зеленский, защитой Сумщины и Харьковщины.

С начала Курской операции в августе российская армия понесла серьезные потери — более 63 тысяч убитыми и ранеными только там, на Курщине. Также нашим силам удалось пополнить обменный фонд для Украины. Чем больше боевых действий выносится на территорию врага, тем больше это ограждает наши общины.

Глава государства отметил 14-ю бригаду Национальной гвардии Украины, 36-ю бригаду морской пехоты, 25-й штурмовой батальон, 1-й штурмовой полк.

Спасибо всем вам. Это защита именно в Покровском направлении. Также благодарен за действия на Курщине каждого нашего солдата, хочу поблагодарить каждого сержанта и офицера, всех наших подразделений.

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