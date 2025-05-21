Россия не дает сигналов о прекращении огня — Зеленский

К сожалению, россияне не дают сигналов по прекращению огня, и они пока не готовы войну завершать. Итак, все наши формы давления, вся наша работа с партнерами ради давления на Россию — это абсолютно необходимо. Давление убеждает. Давление на поле боя. Давление в экономике, и именно для этого — санкции. Давление в политике. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает Украину.