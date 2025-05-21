Россия не дает сигналов о прекращении огня — Зеленский

Россия не дает сигналов по прекращению огня и не готова завершать войну.
Главные тезисы
- Россия не проявляет готовность прекратить войну, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
- Давление на Россию через санкции и политическую деятельность необходимо для завершения войны.
- Украинские силы продолжают необходимую боевую активность для защиты страны.
Россия не готова завершать войну — Зеленский
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время видеообращения.
Как отметил глава государства, российские штурмовые действия продолжаются, украинские силы соответственно продолжают необходимую боевую активность.
Наиболее горячая ситуация в Донецкой области, в частности, Покровское направление. Продолжаются активные действия в Курской и Белгородской областях, которые, как подчеркнул Зеленский, защитой Сумщины и Харьковщины.
С начала Курской операции в августе российская армия понесла серьезные потери — более 63 тысяч убитыми и ранеными только там, на Курщине. Также нашим силам удалось пополнить обменный фонд для Украины. Чем больше боевых действий выносится на территорию врага, тем больше это ограждает наши общины.
Глава государства отметил 14-ю бригаду Национальной гвардии Украины, 36-ю бригаду морской пехоты, 25-й штурмовой батальон, 1-й штурмовой полк.
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