Росія не обмежиться спробами контролю над Донбасом — Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін не зупиниться, якщо отримає контроль над Донбасом, і спробує захопити інші міста України, зокрема Дніпро та Харків.

Путін спробує захопити Харків і Дніпро — Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у подкасті Алістера Кемпбелла The Rest is Politics.

Зеленський прокоментував тристоронній переговорний процес щодо завершення війни в Україні, зазначивши, що команда президента США Дональда Трампа, на його думку, не змогла повною мірою зрозуміти вимоги та цілі Росії.

Він припустив, що це могло статися через те, що переговорники Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — проводили значний час у контактах із Путіним та його оточенням.

За словами президента, представники США п’ять разів відвідували Москву, тоді як візитів до Києва не було.

Зеленський також зазначив, що краще розуміє мотивацію Путіна та його стратегічні наміри, ніж це вдається Білому дому.

Він підкреслив, що Росія не обмежиться спробами контролю над Донбасом і може надалі прагнути просування до великих українських міст, зокрема Дніпра та Харкова.

Ми маємо визнати, що частково американці вважають, що Донбас для нас нічого не означає. Володимир Зеленський Президент України