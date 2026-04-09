Росія не обмежиться спробами контролю над Донбасом — Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін не зупиниться, якщо отримає контроль над Донбасом, і спробує захопити інші міста України, зокрема Дніпро та Харків.
Головні тези:
- Російський диктатор Путін може продовжити агресію на Україну, спробувавши захопити Дніпро та Харків після Донбасу.
- Зеленський підкреслює, що команда Трампа не повністю розуміла амбіції та вимоги Росії у тристоронніх переговорах з Україною.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у подкасті Алістера Кемпбелла The Rest is Politics.
Він припустив, що це могло статися через те, що переговорники Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — проводили значний час у контактах із Путіним та його оточенням.
За словами президента, представники США п’ять разів відвідували Москву, тоді як візитів до Києва не було.
Зеленський також зазначив, що краще розуміє мотивацію Путіна та його стратегічні наміри, ніж це вдається Білому дому.
Він підкреслив, що Росія не обмежиться спробами контролю над Донбасом і може надалі прагнути просування до великих українських міст, зокрема Дніпра та Харкова.
