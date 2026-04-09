Россия не ограничится попытками контроля над Донбассом — Зеленский
Россия не ограничится попытками контроля над Донбассом — Зеленский

Источник:  The Guardian

Российский диктатор Владимир Путин не остановится, если получит контроль над Донбассом, и попытается захватить другие города Украины, в частности, Днепр и Харьков.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский предупреждает о возможности дальнейших попыток захвата других украинских городов, включая Днепр и Харьков, со стороны диктатора Путина.
  • По мнению Зеленского, команда президента США не полностью понимала амбиции и требования России в переговорах с Украиной.

Путин попытается захватить Харьков и Днепр — Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в подкасте Алистера Кэмпбелла The Rest is Politics.

Зеленский прокомментировал трехсторонний переговорный процесс по завершению войны в Украине, отметив, что команда президента США Дональда Трампа, по его мнению, не смогла в полной мере понять требования России.

Он предположил, что это могло произойти из-за того, что переговорщики Трампа — Стив Виткофф и Джаред Кушнер — проводили значительное время в контактах с Путиным и его окружением.

По словам президента, представители США пять раз посещали Москву, в то время как визитов в Киев не было.

Зеленский также отметил, что лучше понимает мотивацию Путина и его стратегические намерения, чем это удается Белому дому.

Он подчеркнул, что Россия не ограничится попытками контроля над Донбассом и может в дальнейшем стремиться к продвижению в крупные украинские города, в частности Днепр и Харьков.

Мы должны признать, что частично американцы считают, что Донбасс для нас ничего не значит.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Они не хотят признавать, что Путин будет врать им и что он может продолжать оккупацию даже после таких шагов. Американцы уверены, что могут доверять Путину.

