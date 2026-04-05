Украина остро нуждается в дополнительных американских системах ПВО Patriot — Зеленский
Источник:  Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затяжная война США и Израиля против Ирана может еще больше ослабить американскую поддержку Киева.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул нехватку систем ПВО Patriot для защиты от российских ударов и баллистических ракет.
  • Длительная война США и Израиля против Ирана может усилить угрозу уменьшения американской поддержки Киева.

Украина не является приоритетом для снабжения Patriot — Зеленский

По словам президента, Украина остро нуждается в дополнительных американских системах Patriot, чтобы противодействовать ежедневным российским ударам. Он подчеркнул, что эффективной альтернативы этим системам для перехвата баллистических ракет Киев до сих пор нет.

Зеленский признал, что на фоне новой войны на Ближнем Востоке, Украина уже не находится в центре международного внимания. Именно поэтому, по его словам, в Киеве опасаются, что затяжной конфликт вокруг Ирана приведет к дальнейшему уменьшению поддержки со стороны США.

Мы должны признать, что сегодня мы не являемся приоритетом. Поэтому я боюсь, что продолжающаяся война (в Иране — ред.) приведет к уменьшению поддержки для нас.

Владимир Зеленский

Президент также обратил внимание, что систем Patriot и ракет к ним Украине изначально передавали недостаточно. Если же боевые действия против Ирана не завершатся быстро, то даже нынешний пакет помощи, который он назвал не очень большим, может становиться все меньше.

Вот почему мы, конечно, боимся.

