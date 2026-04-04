Зеленский и Эрдоган договорились о новом сотрудничестве в сфере безопасности

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган договорились в Стамбуле о новых шагах по сотрудничеству по безопасности.

Об этом Зеленский сообщил в Фейсбуке.

Обсудили двусторонние отношения между нашими странами, ситуацию в Европе и Ближнем Востоке. Важно, чтобы совместные и скоординированные действия усиливали защиту жизни и позволяли обеспечить большей безопасности народам в каждой части мира. Владимир Зеленский Президент Украины

Стороны договорились о новых шагах в сотрудничестве безопасности. Это касается, прежде всего, тех вещей, которыми мы можем поддержать Турцию: экспертиза, технологии, опыт.

Принципиальная политическая готовность работать вместе есть, и наши команды в ближайшие дни финализуют детали.

По его словам, также обсудили практические шаги для реализации совместных проектов в строительстве газовой инфраструктуры, а также возможности совместной разработки газовых месторождений.

Президент Украины поблагодарил Эрдогана и народ Турции за последовательную поддержку независимости и территориальной целостности.