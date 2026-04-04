Зеленский и Эрдоган договорились о новом сотрудничестве в сфере безопасности

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган договорились в Стамбуле о новых шагах по сотрудничеству по безопасности.
Главные тезисы
- Президенты Украины и Турции обсудили новое сотрудничество в сфере безопасности, направленное на повышение защиты жизни и обеспечение безопасности народов.
- Договоренности включают экспертизу, технологии и опыт, которые помогут поддержать Турцию и укрепить безопасность региона.
Зеленский встретился с Эрдоганом в Стамбуле
Об этом Зеленский сообщил в Фейсбуке.
Стороны договорились о новых шагах в сотрудничестве безопасности. Это касается, прежде всего, тех вещей, которыми мы можем поддержать Турцию: экспертиза, технологии, опыт.
По его словам, также обсудили практические шаги для реализации совместных проектов в строительстве газовой инфраструктуры, а также возможности совместной разработки газовых месторождений.
Президент Украины поблагодарил Эрдогана и народ Турции за последовательную поддержку независимости и территориальной целостности.
Ценим тесное взаимодействие на протяжении всех этих лет, которое позволяет нам работать над действительно серьезными проектами, которые могут усилить весь регион.
Больше по теме
