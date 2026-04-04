Зеленський та Ердоган домовилися про нову співпрацю у безпековій сфері
Зеленський та Ердоган домовилися про нову співпрацю у безпековій сфері

Зеленський
Президенти України і Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Тайїп Ердоган домовилися у Стамбулі про нові кроки у співпраці щодо безпеки.

Головні тези:

  • У Зеленського та Ердогана було обговорено нову співпрацю у сфері безпеки, яка спрямована на підвищення захисту життя та забезпечення безпеки народів.
  • Сторони домовилися про нові кроки у безпековому співробітництві, включаючи експертизу, технології та досвід, що допоможе підтримати Туреччину.

Зеленський зустрівся з Ердоганом у Стамбулі

Про це Зеленський повідомив у Фейсбуці.

Обговорили двосторонні відносини між нашими країнами, ситуацію у Європі та на Близькому Сході. Важливо, щоб спільні й скоординовані дії посилювали захист життя та дозволяли дати більше безпеки народам у кожній частині світу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Сторони домовились про нові кроки в безпековому співробітництві. Це стосується передусім тих речей, якими ми можемо підтримати Туреччину: експертиза, технології, досвід.

Принципова політична готовність працювати разом є, і наші команди найближчими днями фіналізують деталі.

За його словами, також «обговорили практичні кроки для реалізації спільних проєктів у розбудові газової інфраструктури, а також можливості спільної розробки газових родовищ.

Президент України подякував Ердогану й народу Туреччини за послідовну підтримку незалежності та територіальної цілісності.

Цінуємо тісну взаємодію протягом усіх цих років, яка дозволяє нам працювати над дійсно серйозними проєктами, які можуть посилити весь регіон.

