Зеленський та Ердоган домовилися про нову співпрацю у безпековій сфері

Президенти України і Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Тайїп Ердоган домовилися у Стамбулі про нові кроки у співпраці щодо безпеки.
Головні тези:
- У Зеленського та Ердогана було обговорено нову співпрацю у сфері безпеки, яка спрямована на підвищення захисту життя та забезпечення безпеки народів.
- Сторони домовилися про нові кроки у безпековому співробітництві, включаючи експертизу, технології та досвід, що допоможе підтримати Туреччину.
Зеленський зустрівся з Ердоганом у Стамбулі
Про це Зеленський повідомив у Фейсбуці.
Сторони домовились про нові кроки в безпековому співробітництві. Це стосується передусім тих речей, якими ми можемо підтримати Туреччину: експертиза, технології, досвід.
За його словами, також «обговорили практичні кроки для реалізації спільних проєктів у розбудові газової інфраструктури, а також можливості спільної розробки газових родовищ.
Президент України подякував Ердогану й народу Туреччини за послідовну підтримку незалежності та територіальної цілісності.
Цінуємо тісну взаємодію протягом усіх цих років, яка дозволяє нам працювати над дійсно серйозними проєктами, які можуть посилити весь регіон.
