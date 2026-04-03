Зеленський провів бесіду з Папою Римським — перші подробиці
Зеленський провів бесіду з Папою Римським — перші подробиці

Володимир Зеленський
Зеленський
3 квітня президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що мав розмову з Папою Римським Левом XIV. Глава держави та понтифік обговорювали важливі питання саме в той час, коли Росія розпочала нову масовану атаку: сотні «шахедів» і десятки ракет летіли у напрямку українських міст і сіл.

Головні тези:

  • Зеленський нагадав про важливу роль Папи Римського у поверненні викрадених Росією українських дітей.
  • Президент подякував понтифіку за всі його зусилля для повернення миру в Україну.

Переговори Зеленського та Папи Римського — що відомо

За словами глави держави, він поділився з понтифіком важливими деталями мирних переговорів, а також першими результатами роботи з командою президента США Дональда Трампа.

На цьому тлі Зеленський висловив вдячність Папі Римському за сприяння в поверненні викрадених Росією українських дітей і за всю гуманітарну допомогу, яку Ватикан передав нашим людям, зокрема під час цієї важкої зими.

Окрім того, у центрі уваги була ситуація на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Побажав Його Святості та вірянам, які святкують Великдень цієї неділі, благословенного свята й миру. Звісно, будемо раді бачити Його Святість в Україні з апостольським візитом. І особливо вдячний, що Папа пам’ятає про Україну, українців і молиться за мир для нашого народу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Більше по темі

"Найкраща за ці останні 10 місяців". У Мі-6 оцінили ситуацію на українському фронті
Зеленський розкрив деталі звіту від Мі-6
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Криму розбився російський Су-30
Росія втратила ще один Су-30
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони уразили російські нафтобазу, НПЗ і полігон
Генштаб ЗСУ
Нові діпстрайки України - які результати

