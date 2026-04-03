Зеленський провів бесіду з Папою Римським — перші подробиці

3 квітня президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що мав розмову з Папою Римським Левом XIV. Глава держави та понтифік обговорювали важливі питання саме в той час, коли Росія розпочала нову масовану атаку: сотні «шахедів» і десятки ракет летіли у напрямку українських міст і сіл.

Переговори Зеленського та Папи Римського — що відомо

За словами глави держави, він поділився з понтифіком важливими деталями мирних переговорів, а також першими результатами роботи з командою президента США Дональда Трампа.

На цьому тлі Зеленський висловив вдячність Папі Римському за сприяння в поверненні викрадених Росією українських дітей і за всю гуманітарну допомогу, яку Ватикан передав нашим людям, зокрема під час цієї важкої зими.

Окрім того, у центрі уваги була ситуація на Близькому Сході та в регіоні Затоки.