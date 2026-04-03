Зеленский провел беседу с Папой Римским — первые подробности

3 апреля президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что разговаривал с Папой Римским Львом XIV. Глава государства и понтифик обсуждали важные вопросы именно в то время, когда Россия приступила к новой массированной атаке: сотни «шахедов» и десятки ракет летели в направлении украинских городов и сел.

По словам главы государства, он поделился с понтификом важнейшими деталями мирных переговоров, а также первыми результатами работы с командой президента США Дональда Трампа.

На этом фоне Зеленский выразил благодарность Папе Римскому за содействие в возвращении похищенных Россией украинских детей и за всю гуманитарную помощь, которую Ватикан передал нашим людям, в частности, во время этой тяжелой зимы.

Кроме того, в центре внимания была ситуация на Ближнем Востоке и в регионе Залива.