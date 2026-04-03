Зеленский провел беседу с Папой Римским — первые подробности
3 апреля президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что разговаривал с Папой Римским Львом XIV. Глава государства и понтифик обсуждали важные вопросы именно в то время, когда Россия приступила к новой массированной атаке: сотни «шахедов» и десятки ракет летели в направлении украинских городов и сел.

Главные тезисы

  • Зеленский напомнил о важной роли Папы Римского в возвращении похищенных Россией украинских детей.
  • Президент поблагодарил понтифика за все его усилия по возвращению мира в Украину.

По словам главы государства, он поделился с понтификом важнейшими деталями мирных переговоров, а также первыми результатами работы с командой президента США Дональда Трампа.

На этом фоне Зеленский выразил благодарность Папе Римскому за содействие в возвращении похищенных Россией украинских детей и за всю гуманитарную помощь, которую Ватикан передал нашим людям, в частности, во время этой тяжелой зимы.

Кроме того, в центре внимания была ситуация на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

Пожелал Его Святейшеству и верующим, празднующим Пасху в это воскресенье, благословенного праздника и мира. Конечно, будем рады видеть Его Святейшество в Украине с апостольским визитом. И особенно благодарен, что Папа помнит об Украине, украинцах и молится за мир для нашего народа.

Владимир Зеленский

