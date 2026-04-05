Україна гостро потребує додаткових американських систем ППО Patriot — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Джерело:  Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що затяжна війна США та Ізраїлю проти Ірану може ще більше послабити американську підтримку Києва.

Головні тези:

  • Президент Зеленський вважає, що Україна потребує додаткових систем ППО Patriot для захисту від російських ударів та перехоплення ракет.
  • Навіть нинішній пакет допомоги від США може ставати меншим через тривалу війну в Ірані, що може призвести до зменшення американської підтримки.

Україна не є пріоритетом для постачання Patriot — Зеленський

За словами президента, Україна гостро потребує додаткових американських систем Patriot, щоб протидіяти щоденним російським ударам. Він наголосив, що ефективної альтернативи цим системам для перехоплення балістичних ракет Київ досі не має.

Зеленський визнав, що на тлі нової війни на Близькому Сході Україна вже не перебуває в центрі міжнародної уваги. Саме тому, за його словами, у Києві побоюються, що затяжний конфлікт навколо Ірану призведе до подальшого зменшення підтримки з боку США.

Ми маємо визнати, що сьогодні ми не є пріоритетом. Тому я побоююся, що тривала війна (в Ірані — ред.) призведе до зменшення підтримки для нас.

Президент також звернув увагу, що систем Patriot і ракет до них Україні від самого початку передавали недостатньо. Якщо ж бойові дії проти Ірану не завершаться швидко, то навіть нинішній пакет допомоги, який він назвав не дуже великим, може ставати дедалі меншим.

Ось чому, звичайно, ми боїмося.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?