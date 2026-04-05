Україна гостро потребує додаткових американських систем ППО Patriot — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що затяжна війна США та Ізраїлю проти Ірану може ще більше послабити американську підтримку Києва.
Головні тези:
- Президент Зеленський вважає, що Україна потребує додаткових систем ППО Patriot для захисту від російських ударів та перехоплення ракет.
- Навіть нинішній пакет допомоги від США може ставати меншим через тривалу війну в Ірані, що може призвести до зменшення американської підтримки.
Україна не є пріоритетом для постачання Patriot — Зеленський
За словами президента, Україна гостро потребує додаткових американських систем Patriot, щоб протидіяти щоденним російським ударам. Він наголосив, що ефективної альтернативи цим системам для перехоплення балістичних ракет Київ досі не має.
Зеленський визнав, що на тлі нової війни на Близькому Сході Україна вже не перебуває в центрі міжнародної уваги. Саме тому, за його словами, у Києві побоюються, що затяжний конфлікт навколо Ірану призведе до подальшого зменшення підтримки з боку США.
Президент також звернув увагу, що систем Patriot і ракет до них Україні від самого початку передавали недостатньо. Якщо ж бойові дії проти Ірану не завершаться швидко, то навіть нинішній пакет допомоги, який він назвав не дуже великим, може ставати дедалі меншим.
