Росія обманом вербує громадян Кенії для участі у війні проти України

У Кенії понад двадцять людей були врятовані після викриття поліцією мережі торгівлі людьми, що обіцяла кенійцям роботу в Росії, а натомість хотіла відправити їх воювати в Україну.
Головні тези:
- Російська мережа торгівлі людьми звербувала кенійців під приводом роботи в Москві, а потім відправляла їх воювати в Україну.
- Поліцейський рейд у Найробі призвів до врятування 22 громадян Кенії, що стали жертвами цієї мережі.
Росія заманює кенійців воювати проти України
Викриття мережі відбулось після рейду у житловому будинку на околиці кенійської столиці Найробі, де правоохоронці вилучили матеріали для вербування, проїзні документи та листи із пропозиціями про роботу.
Чиновники заявили, що арешт у середу відбувся після скоординованої безпекової операції, в якій брали участь кілька відомств і яка була спрямована проти злочинної мережі, що вимагала великі суми грошей у зневірених кенійських шукачів роботи.
Загалом у квартирі в районі Аті-Рівер було виявлено 22 кенійці, які «очікували на відправлення до Росії».
Поліція заявила, що «таємничий синдикат торговців людьми» заманював кенійців пропозиціями роботи у Москві, після чого відправляв їх воювати на боці російської армії в Україну.
Згідно з інформацією поліції, після того, як їх завербували, багато кенійців повертаються додому з фізичними та психологічними травмами, а у деяких випадках і зовсім не повертаються. За повідомленнями, нещодавно на Батьківщину повернулися двоє кенійців, один з них зараз перебуває у лікарні.
Високопоставлений чиновник МЗС Кенії нещодавно заявив, що уряд країни перевіряє повідомлення про кількох громадян, яких, як стверджується, вивезли до Росії і які зараз утримують як військовополонені в Україні.
Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко повідомив нещодавно ВВС, що громадяни Сомалі, Сьєрра-Леоне, Того, Куби та Шрі-Ланки, серед інших, наразі утримуються в українських таборах для військовополонених. Він додав, що «більшість африканських держав виявляють мало інтересу до повернення таких громадян і не бажають приймати їх назад».
