Росія обманом вербує громадян Кенії для участі у війні проти України

У Кенії понад двадцять людей були врятовані після викриття поліцією мережі торгівлі людьми, що обіцяла кенійцям роботу в Росії, а натомість хотіла відправити їх воювати в Україну.

Росія заманює кенійців воювати проти України

Викриття мережі відбулось після рейду у житловому будинку на околиці кенійської столиці Найробі, де правоохоронці вилучили матеріали для вербування, проїзні документи та листи із пропозиціями про роботу.

Одного підозрюваного, якого звинувачують у координації поїздок жертв до Росії у вересні та жовтні, було затримано. Його доставили до суду, який дозволив утримувати його під вартою протягом десяти днів, поки поліція завершує розслідування. Поширити

Чиновники заявили, що арешт у середу відбувся після скоординованої безпекової операції, в якій брали участь кілька відомств і яка була спрямована проти злочинної мережі, що вимагала великі суми грошей у зневірених кенійських шукачів роботи.

Загалом у квартирі в районі Аті-Рівер було виявлено 22 кенійці, які «очікували на відправлення до Росії».

Поліція заявила, що «таємничий синдикат торговців людьми» заманював кенійців пропозиціями роботи у Москві, після чого відправляв їх воювати на боці російської армії в Україну.

За словами детективів, жертви зізналися, що підписали контракти із неназваною закордонною агенцією із працевлаштування, зобов’язавшись сплатити до 18 тисяч доларів США за візи, проїзд, проживання та інші логістичні витрати. Деякі жертви також додали, що вже сплатили аванс у розмірі 1500 доларів. Поширити

Згідно з інформацією поліції, після того, як їх завербували, багато кенійців повертаються додому з фізичними та психологічними травмами, а у деяких випадках і зовсім не повертаються. За повідомленнями, нещодавно на Батьківщину повернулися двоє кенійців, один з них зараз перебуває у лікарні.

Високопоставлений чиновник МЗС Кенії нещодавно заявив, що уряд країни перевіряє повідомлення про кількох громадян, яких, як стверджується, вивезли до Росії і які зараз утримують як військовополонені в Україні.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко повідомив нещодавно ВВС, що громадяни Сомалі, Сьєрра-Леоне, Того, Куби та Шрі-Ланки, серед інших, наразі утримуються в українських таборах для військовополонених. Він додав, що «більшість африканських держав виявляють мало інтересу до повернення таких громадян і не бажають приймати їх назад».