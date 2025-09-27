Россия обманом вербует граждан Кении для участия в войне против Украины

В Кении более двадцати человек были спасены после разоблачения полицией сети торговли людьми, которая обещала кенийцам работу в России, а хотела отправить их воевать в Украину.
Главные тезисы
- Российская сеть торговли людьми вербует граждан Кении обманным путём, предлагая работу в Москве и отправляя их воевать в Украину.
- Полицейский рейд в Найроби привел к спасению 22 граждан Кении, которые были обмануты этой сетью.
- Некоторые кенийцы, вербованные для участия в войне на стороне России, возвращаются домой с травмами, а некоторые и вовсе не возвращаются.
Россия привлекает кенийцев воевать против Украины
Разоблачение сети произошло после рейда в жилом доме на окраине кенийской столицы Найроби, где стражи порядка изъяли материалы для вербовки, проездные документы и письма с предложениями о работе.
Чиновники заявили, что арест в среду произошел после скоординированной операции безопасности, в которой принимали участие несколько ведомств и которая была направлена против преступной сети, требовавшей большие суммы денег у отчаявшихся кенийских соискателей работы.
Всего в квартире в районе Ати-Ривер были обнаружены 22 кенийцы, которые «ожидали отправления в Россию».
Полиция заявила, что «таинственный синдикат торговцев людьми» привлекал кенийцев предложениями работы в Москве, после чего отправлял их воевать на сторону российской армии в Украину.
Согласно информации полиции, после того, как их завербовали, многие кенийцы возвращаются домой с физическими и психологическими травмами, а в некоторых случаях и вовсе не возвращаются. По сообщениям, недавно на Родину вернулись двое кенийцев, один из них сейчас находится в больнице.
Высокопоставленный чиновник МИД Кении недавно заявил, что правительство страны проверяет сообщения о нескольких гражданах, которых, как утверждается, вывезли в Россию и сейчас содержат как военнопленные в Украине.
Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко сообщил недавно ВВС, что сомалийские граждане, Сьерра-Леоне, Того, Кубы и Шри-Ланки, среди прочих, сейчас содержатся в украинских лагерях для военнопленных. Он добавил, что «большинство африканских государств проявляют мало интереса к возвращению таких граждан и не желают принимать их обратно».
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-