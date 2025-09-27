Россия обманом вербует граждан Кении для участия в войне против Украины

В Кении более двадцати человек были спасены после разоблачения полицией сети торговли людьми, которая обещала кенийцам работу в России, а хотела отправить их воевать в Украину.

Россия привлекает кенийцев воевать против Украины

Разоблачение сети произошло после рейда в жилом доме на окраине кенийской столицы Найроби, где стражи порядка изъяли материалы для вербовки, проездные документы и письма с предложениями о работе.

Один подозреваемый, обвиняемый в координации поездок жертв в Россию в сентябре и октябре, был задержан. Его доставили в суд, который разрешил содержать под стражей в течение десяти дней, пока полиция завершает расследование. Поделиться

Чиновники заявили, что арест в среду произошел после скоординированной операции безопасности, в которой принимали участие несколько ведомств и которая была направлена против преступной сети, требовавшей большие суммы денег у отчаявшихся кенийских соискателей работы.

Всего в квартире в районе Ати-Ривер были обнаружены 22 кенийцы, которые «ожидали отправления в Россию».

Полиция заявила, что «таинственный синдикат торговцев людьми» привлекал кенийцев предложениями работы в Москве, после чего отправлял их воевать на сторону российской армии в Украину.

По словам детективов, жертвы признались, что подписали контракты с неназванным зарубежным агентством по трудоустройству, обязавшись уплатить до 18 тысяч долларов США за визы, проезд, проживание и другие логистические расходы. Некоторые жертвы также добавили, что уже уплатили аванс в размере 1500 долларов. Поделиться

Согласно информации полиции, после того, как их завербовали, многие кенийцы возвращаются домой с физическими и психологическими травмами, а в некоторых случаях и вовсе не возвращаются. По сообщениям, недавно на Родину вернулись двое кенийцев, один из них сейчас находится в больнице.

Высокопоставленный чиновник МИД Кении недавно заявил, что правительство страны проверяет сообщения о нескольких гражданах, которых, как утверждается, вывезли в Россию и сейчас содержат как военнопленные в Украине.

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко сообщил недавно ВВС, что сомалийские граждане, Сьерра-Леоне, Того, Кубы и Шри-Ланки, среди прочих, сейчас содержатся в украинских лагерях для военнопленных. Он добавил, что «большинство африканских государств проявляют мало интереса к возвращению таких граждан и не желают принимать их обратно».