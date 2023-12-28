Росія обрала нову жертву для нападу після України

Російська Федерація пригрозила, що першою атакує Фінляндію у разі ескалації напруги між Москвою та НАТО.
Війна між РФ та НАТО може початися з вторгнення в Фінляндію
Першим з такими публічними погрозами виступив постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михаїл Ульянов.
За його словами, Фінляндія, яка протягом багатьох років не відмовлялася від свого нейтрального статусу, після приєднання до Альянсу перетворилася на "ворожого гравця".
Варто також зазначити, що раніше офіційна Москва намагалася залякати Фінляндію через її нову оборонну угоду зі Штатами, яка надає широкий доступ американським силам до фінського кордону з Росією.
Ба більше, стало відомо, що РФ має намір розгорнути свої новітні гаубиці в Північному військовому окрузі, який межує з Фінляндією і Норвегією.
За попередніми даними, вони будуть розміщені там до кінця 2023 року.
Путін також погрожує Фінляндії
Ще 17 грудня російський диктатор Володимир Путін публічно пригрозив Фінляндії тим, що через вступ до НАТО у неї "тепер будуть проблеми".
Очільник продовжує брехати про те, що Фінляндію нібито силою затягли в блок.
Взяли й затягли в НАТО Фінляндію. У нас що були якісь суперечки? Усі суперечки, зокрема й територіального характеру, в середині XX століття давно вирішені. Найдобріші та сердечні були відносини. Проблем не було, тепер будуть. Тому що ми тепер будемо створювати Ленінградський військовий округ і концентрувати там певні військові підрозділи. Навіщо їм це треба? Нісенітниця якась, - скаржився Путін.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-