Росія обрала нову жертву для нападу після України

Російська Федерація пригрозила, що першою атакує Фінляндію у разі ескалації напруги між Москвою та НАТО.

Війна між РФ та НАТО може початися з вторгнення в Фінляндію

Першим з такими публічними погрозами виступив постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михаїл Ульянов.

За його словами, Фінляндія, яка протягом багатьох років не відмовлялася від свого нейтрального статусу, після приєднання до Альянсу перетворилася на "ворожого гравця".

Вони жили спокійно і мирно і раптом опинилися між Росією і НАТО як член цього альянсу, але оскільки вони є нашими сусідами, якщо, не дай Боже, відбудеться якась ескалація, вони постраждають першими, - заявив російський дипломат. Поширити

Варто також зазначити, що раніше офіційна Москва намагалася залякати Фінляндію через її нову оборонну угоду зі Штатами, яка надає широкий доступ американським силам до фінського кордону з Росією.

Ба більше, стало відомо, що РФ має намір розгорнути свої новітні гаубиці в Північному військовому окрузі, який межує з Фінляндією і Норвегією.

За попередніми даними, вони будуть розміщені там до кінця 2023 року.

Я думаю, що вони з'являться там (у Північному військовому окрузі) найближчим часом, оскільки гаубиці такого класу потрібні для забезпечення переваги над західними зразками артилерії з точки зору дальності стрільби, – заявив нещодавно очільник "Ростех" Сергій Чемезов. Поширити

Путін також погрожує Фінляндії

Ще 17 грудня російський диктатор Володимир Путін публічно пригрозив Фінляндії тим, що через вступ до НАТО у неї "тепер будуть проблеми".

Очільник продовжує брехати про те, що Фінляндію нібито силою затягли в блок.

Взяли й затягли в НАТО Фінляндію. У нас що були якісь суперечки? Усі суперечки, зокрема й територіального характеру, в середині XX століття давно вирішені. Найдобріші та сердечні були відносини. Проблем не було, тепер будуть. Тому що ми тепер будемо створювати Ленінградський військовий округ і концентрувати там певні військові підрозділи. Навіщо їм це треба? Нісенітниця якась, - скаржився Путін.