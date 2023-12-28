Россия выбрала новую жертву для нападения после Украины

Российская Федерация пригрозила, что первой атакует Финляндию в случае эскалации напряжения между Москвой и НАТО.
Война между РФ и НАТО может начаться с вторжения в Финляндию
Первым с такими публичными угрозами выступил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, Финляндия, которая в течение многих лет не отказывалась от своего нейтрального статуса, после присоединения к Альянсу превратилась в "вражеского игрока".
Стоит также отметить, что ранее официальная Москва пыталась запугать Финляндию из-за ее нового оборонного соглашения со Штатами, предоставляющего широкий доступ американским силам к финской границе с Россией.
Более того, стало известно, что РФ намерена развернуть свои новейшие гаубицы в Северном военном округе, граничащем с Финляндией и Норвегией.
По предварительным данным, они будут размещены там до конца 2023 года.
Путин также угрожает Финляндии
Еще 17 декабря российский диктатор Владимир Путин публично пригрозил Финляндии тем, что из-за вступления в НАТО у нее "теперь будут проблемы".
Глава Кремля продолжает лгать о том, что Финляндию якобы силой затащили в блок.
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