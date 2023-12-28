Россия выбрала новую жертву для нападения после Украины

Российская Федерация пригрозила, что первой атакует Финляндию в случае эскалации напряжения между Москвой и НАТО.

Война между РФ и НАТО может начаться с вторжения в Финляндию

Первым с такими публичными угрозами выступил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, Финляндия, которая в течение многих лет не отказывалась от своего нейтрального статуса, после присоединения к Альянсу превратилась в "вражеского игрока".

Они жили спокойно и мирно и вдруг оказались между Россией и НАТО как член этого альянса, но поскольку они наши соседи, если, не дай Бог, произойдет какая-то эскалация, они пострадают первыми, - заявил российский дипломат. Поделиться

Стоит также отметить, что ранее официальная Москва пыталась запугать Финляндию из-за ее нового оборонного соглашения со Штатами, предоставляющего широкий доступ американским силам к финской границе с Россией.

Более того, стало известно, что РФ намерена развернуть свои новейшие гаубицы в Северном военном округе, граничащем с Финляндией и Норвегией.

По предварительным данным, они будут размещены там до конца 2023 года.

Я думаю, что они появятся там (в Северном военном округе) в ближайшее время, поскольку гаубицы такого класса нужны для обеспечения превосходства западных образцов артиллерии с точки зрения дальности стрельбы, – заявил недавно глава "Ростех" Сергей Чемезов. Поделиться

Путин также угрожает Финляндии

Еще 17 декабря российский диктатор Владимир Путин публично пригрозил Финляндии тем, что из-за вступления в НАТО у нее "теперь будут проблемы".

Глава Кремля продолжает лгать о том, что Финляндию якобы силой затащили в блок.