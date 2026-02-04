Росія обстріляла Дружківку на Донеччині — загинули 7 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія обстріляла Дружківку на Донеччині — загинули 7 людей

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Атака Росії на Дружківку забрала життя 7 цивільних
Read in English

Станом на 14:00 відомо про 7 загиблих та 8 поранених внаслідок атаки російських загарбників на Дружківку, що в Донецькій області.

Головні тези:

  • Для атаки ворог використав касетні боєприпаси та авіабомби.
  • Головною ціллю для Росії був місцевий ринок.

Атака Росії на Дружківку забрала життя 7 цивільних

Про наслідки ворожого нападу повідомляє глава обласної ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, армія РФ обстріляла Дружківку касетними снарядами.

Російські загарбники влучили безпосередньо по ринку, де завжди вранці є масове скупчення людей.

Це — ще один цілеспрямований воєнний злочин і черговий доказ того, що всі російські заяви про «перемир'я» не варті нічого. Остаточна кількість жертв цієї атаки ще не встановлена — про суттєві оновлення повідомлятиму додатково.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Глава Донецької ОВА

За його словами, на місце російського удару уже прибули всі відповідальні служби — вони допомагають постраждалих, а також ліквідовують наслідки атаки.

Філашкін підтвердив, що ворог на цьому не зупинився й скинув на Дружківку ще дві авіабомби.

Під удари потрапили промзона, 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки.

Знову і знову закликаю всіх донеччан: евакуюйтесь до більш безпечних регіонів! Бережіть себе та своїх близьких! — написав Філашкін.

Ситуація в енергетиці України досі дуже складна

