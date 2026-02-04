Росія обстріляла Дружківку на Донеччині — загинули 7 людей

Станом на 14:00 відомо про 7 загиблих та 8 поранених внаслідок атаки російських загарбників на Дружківку, що в Донецькій області.
Головні тези:
- Для атаки ворог використав касетні боєприпаси та авіабомби.
- Головною ціллю для Росії був місцевий ринок.
Атака Росії на Дружківку забрала життя 7 цивільних
Про наслідки ворожого нападу повідомляє глава обласної ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, армія РФ обстріляла Дружківку касетними снарядами.
Російські загарбники влучили безпосередньо по ринку, де завжди вранці є масове скупчення людей.
За його словами, на місце російського удару уже прибули всі відповідальні служби — вони допомагають постраждалих, а також ліквідовують наслідки атаки.
Філашкін підтвердив, що ворог на цьому не зупинився й скинув на Дружківку ще дві авіабомби.
Під удари потрапили промзона, 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки.
