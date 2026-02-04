Россия обстреляла Дружковку в Донецкой области — погибли 7 человек
Украина
Россия обстреляла Дружковку в Донецкой области — погибли 7 человек

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Атака России на Дружковку унесла жизни 7 гражданских
По состоянию на 14:00 известно о 7 погибших и 8 раненых в результате атаки российских захватчиков на Дружковку Донецкой области.

  • Для атаки враг использовал кассетные боеприпасы и авиабомбы.
  • Главной целью России был местный рынок.

Атака России на Дружковку унесла жизни 7 гражданских

О последствиях вражеского нападения сообщает глава областной ОВД Вадим Филашкин.

По его словам, армия РФ обстреляла Дружковку кассетными снарядами.

Российские захватчики попали непосредственно по рынку, где всегда утром массовое скопление людей.

Это еще одно целенаправленное военное преступление и очередное доказательство того, что все российские заявления о «перемирии» не стоят ничего. Окончательное количество жертв этой атаки еще не установлено — о существенных обновлениях буду сообщать дополнительно.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Глава Донецкой ОВА

По его словам, на место российского удара уже прибыли все ответственные службы — они помогают пострадавшим, а также ликвидируют последствия атаки.

Филашкин подтвердил, что враг на этом не остановился и сбросил на Дружковку еще две авиабомбы.

Под удары попали промзона, 3 многоэтажки и 3 частных дома.

Снова и снова призываю всех: эвакуируйтесь в более безопасные регионы! Берегите себя и своих близких! — написал Филашкин.

