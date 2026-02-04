В Киеве свыше 1100 многоквартирных домов снова без отопления
В Киеве свыше 1100 многоквартирных домов снова без отопления

Владимир Зеленский
Ситуация в энергетике Украины до сих пор очень сложная
Глава государства Владимир Зеленский рассказал о текущей ситуации в энергетике после российских ударов. По его словам, самые серьезные последствия зафиксированы в Киеве и области, Харькове и области, Сумщине, а также Полтавщине. Много проблем есть и в центральных регионах, в частности на Днепровщине и Черкасщине.

  • Президент поручил подготовить дополнительную помощь украинцам в общинах по всей стране.
  • Подробно обсуждался вопрос защиты Запорожья от российских атак.

По словам украинского лидера, в столице к ликвидации последствий российского террора привлечены более 200 бригад.

Министерство энергетики также обещает уже вскоре увеличить количество бригад — это позволит провести ротацию работников, ведь большинство из них уже очень устали.

Более 1100 многоквартирных домов в нескольких районах столицы без отопления, и по каждому такому зданию должен быть ответ по четкому сроку возобновления снабжения тепла и гарантированного обеспечения людей возможностями обогрева и поддержки.

Также в центре внимания на селекторе были вопросы усиления защиты Запорожья от российских беспилотников, снабжение дронами-перехватчиками и наличие подготовленных экипажей.

Зеленский уже раздал поручение по этому поводу командующему Воздушными силами ВСУ и министру обороны Украины.

Поручил Премьер-министру Украины подготовить на сегодняшний вечер конкретные данные по объемам необходимой дополнительной поддержки украинцев в общинах по всей стране. Есть также отдельные доверенности на Ставку. Благодарен всем, кто работает ради людей, — добавил президент.

