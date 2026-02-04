У Києві понад 1100 багатоквартирних будинків знову без опалення

Глава держави Володимир Зеленський розповів про поточну ситуації в енергетиці після російських ударів. За його словами, найсерйозніші наслідки зафіксовані в Києві та області, у Харкові та області, на Сумщині, а також Полтавщині. Чимало проблем і в центральних регіонах, зокрема на Дніпровщині та Черкащині.
Головні тези:
- Президент доручив підготувати додаткову допомогу для українців у громадах по всій країні.
- Детально обговорювалося питання захисту Запоріжжя від російських атак.
Ситуація в енергетиці України досі дуже складна
За словами українського лідера, у столиці до ліквідації наслідків російського терору залучені понад 200 бригад.
Міністерство енергетики також обіцяє уже незабаром збільшити кількість бригад — це дасть можливість провести ротацію працівників, адже більшість з них уже дуже стомлені.
Також у центрі уваги на селекторі було питання посилення захисту Запоріжжя від російських безпілотників, постачання дронів-перехоплювачів та наявність підготовлених екіпажів.
Зеленський вже роздав доручення з цього приводу командувачу Повітряних сил ЗСУ та міністру оборони України.
