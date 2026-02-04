У Києві понад 1100 багатоквартирних будинків знову без опалення

Глава держави Володимир Зеленський розповів про поточну ситуації в енергетиці після російських ударів. За його словами, найсерйозніші наслідки зафіксовані в Києві та області, у Харкові та області, на Сумщині, а також Полтавщині. Чимало проблем і в центральних регіонах, зокрема на Дніпровщині та Черкащині.

Ситуація в енергетиці України досі дуже складна

За словами українського лідера, у столиці до ліквідації наслідків російського терору залучені понад 200 бригад.

Міністерство енергетики також обіцяє уже незабаром збільшити кількість бригад — це дасть можливість провести ротацію працівників, адже більшість з них уже дуже стомлені.

Більш ніж 1100 багатоквартирних будинків у кількох районах столиці без опалення, і по кожному такому будинку має бути відповідь по чіткому терміну відновлення постачання тепла й гарантованому забезпеченню людей можливостями обігріву й підтримки. Володимир Зеленський Президент України

Також у центрі уваги на селекторі було питання посилення захисту Запоріжжя від російських безпілотників, постачання дронів-перехоплювачів та наявність підготовлених екіпажів.

Зеленський вже роздав доручення з цього приводу командувачу Повітряних сил ЗСУ та міністру оборони України.