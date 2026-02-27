Росія обстріляла Костянтинівку забороненими фосфорними боєприпасами — відео
Україна
Росія обстріляла Костянтинівку забороненими фосфорними боєприпасами — відео

Костянтинівка

Пілоти підрозділу «Фенікс» Державної прикордонної служби зафільмували і оприлюднили відео справжнього пекла в Костянтинівці Донецької області – обстріл міста фосфорними боєприпасами.

  • Пілоти підрозділу «Фенікс» ДПСУ зафільмували обстріл Костянтинівки фосфором російськими військами.
  • Фосфорні боєприпаси є забороненою речовиною та наносять тяжкі наслідки для здоров'я цивільних осіб.

Вогняне пекло у Костянтинівці: Росія атакувала місто фосфорними боєприпасами

Тут досі перебувають мирні жителі міста. Попри це, ворог безжально завдав по цивільних удар фосфором — забороненою речовиною, яка спричиняє тяжкі наслідки для здоров’я.

Пілотам прикордонного підрозділу «Фенікс» випадково вдалося зафільмувати цей воєнний злочин росіян у Костянтинівці.

