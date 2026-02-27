Росія обстріляла Костянтинівку забороненими фосфорними боєприпасами — відео

Пілоти підрозділу «Фенікс» Державної прикордонної служби зафільмували і оприлюднили відео справжнього пекла в Костянтинівці Донецької області – обстріл міста фосфорними боєприпасами.
Головні тези:
- Пілоти підрозділу «Фенікс» ДПСУ зафільмували обстріл Костянтинівки фосфором російськими військами.
- Фосфорні боєприпаси є забороненою речовиною та наносять тяжкі наслідки для здоров'я цивільних осіб.
Вогняне пекло у Костянтинівці: Росія атакувала місто фосфорними боєприпасами
Про це повідомила ДПСУ і показала відео.
Пілотам прикордонного підрозділу «Фенікс» випадково вдалося зафільмувати цей воєнний злочин росіян у Костянтинівці.
