Пилоты подразделения «Феникс» Государственной пограничной службы сняли и обнародовали видео настоящего ада в Константиновке Донецкой области – обстрел города фосфорными боеприпасами.
Главные тезисы
- Российские войска обстреляли город Константиновка фосфорными боеприпасами, запечатленное пилотами подразделения «Феникс» ГПСУ.
- Фосфорные боеприпасы, являющиеся запрещенными веществами, наносят тяжелые последствия для здоровья гражданских лиц.
Огненный ад в Константиновке: Россия атаковала город фосфорными боеприпасами
Об этом сообщила ГНСУ и показала видео.
Пилотам пограничного подразделения Феникс случайно удалось запечатлеть это военное преступление россиян в Константиновке.
