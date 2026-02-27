Россия обстреляла Константиновку запрещенными фосфорными боеприпасами — видео
Украина
Россия обстреляла Константиновку запрещенными фосфорными боеприпасами — видео

Константиновка
Пилоты подразделения «Феникс» Государственной пограничной службы сняли и обнародовали видео настоящего ада в Константиновке Донецкой области – обстрел города фосфорными боеприпасами.

Главные тезисы

  • Российские войска обстреляли город Константиновка фосфорными боеприпасами, запечатленное пилотами подразделения «Феникс» ГПСУ.
  • Фосфорные боеприпасы, являющиеся запрещенными веществами, наносят тяжелые последствия для здоровья гражданских лиц.

Огненный ад в Константиновке: Россия атаковала город фосфорными боеприпасами

Об этом сообщила ГНСУ и показала видео.

Здесь все еще находятся мирные жители города. Несмотря на это, враг безжалостно нанес по гражданским удар фосфором — запрещенным веществом, которое влечет за собой тяжелые последствия для здоровья.

Пилотам пограничного подразделения Феникс случайно удалось запечатлеть это военное преступление россиян в Константиновке.

