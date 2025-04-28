Росія обстріляла Новоекономічне на Донеччині — троє загиблих

Уранці 28 квітня російські окупаційні війська завдали удару по селищу Новоекономічному Покровського району Донецької області і вбили там трьох мирних жителів.
Головні тези:
- Росія вдарила по приватному сектору селища Новоекономічне.
- У результаті обстрілу загинуло подружжя віком 76 та 78 років та 47-річний чоловік.
Росія вбила трьох цивільних у Новоекономічному
Як зазначається, удар стався близько 04:00.
Війська держави-агресорки вдарили по приватному сектору селища Новоекономічне.
У результаті обстрілу загинуло подружжя віком 76 та 78 років.
Також травми, несумісні з життям, дістав 47-річний місцевий житель. Під час атаки окупантів цивільні перебували у своїх домівках.
Також у населеному пункті пошкоджено домоволодіння.
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