Росія обстріляла Новоекономічне на Донеччині — троє загиблих
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія обстріляла Новоекономічне на Донеччині — троє загиблих

Прокуратура Донецької області
Донеччина
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Уранці 28 квітня російські окупаційні війська завдали удару по селищу Новоекономічному Покровського району Донецької області і вбили там трьох мирних жителів.

Головні тези:

  • Росія вдарила по приватному сектору селища Новоекономічне.
  • У результаті обстрілу загинуло подружжя віком 76 та 78 років та 47-річний чоловік.

Росія вбила трьох цивільних у Новоекономічному

Як зазначається, удар стався близько 04:00.

Війська держави-агресорки вдарили по приватному сектору селища Новоекономічне.

У результаті обстрілу загинуло подружжя віком 76 та 78 років.

Також травми, несумісні з життям, дістав 47-річний місцевий житель. Під час атаки окупантів цивільні перебували у своїх домівках.

Також у населеному пункті пошкоджено домоволодіння.

Наразі прокурори встановлюють тип озброєння.

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