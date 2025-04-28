Россия обстреляла Новоэкономическое в Донецкой области — трое погибших
Категория
Украина
Дата публикации

Россия обстреляла Новоэкономическое в Донецкой области — трое погибших

Прокуратура Донецкой области
Донеччина
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Утром 28 апреля российские оккупационные войска нанесли удар по поселку Новоэкономическому Покровскому району Донецкой области и убили там трех мирных жителей.

Главные тезисы

  • Россия ударила по частному сектору поселка Новоэкономический.
  • В результате обстрела погибли супруги в возрасте 76 и 78 лет и 47-летний мужчина.

Россия убила трех гражданских в Новоэкономическом

Как отмечается, удар произошел около четырех часов.

Войска государства-агрессорки ударили по частному сектору поселка Новоэкономическое.

В результате обстрела погибли супруги в возрасте 76 и 78 лет.

Также травмы, несовместимые с жизнью, получил 47-летний местный житель. Во время атаки окупантов гражданские находились в своих домах.

Также в населенном пункте повреждены домовладения.

Пока прокуроры устанавливают тип вооружения.

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