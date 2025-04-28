Россия обстреляла Новоэкономическое в Донецкой области — трое погибших

Утром 28 апреля российские оккупационные войска нанесли удар по поселку Новоэкономическому Покровскому району Донецкой области и убили там трех мирных жителей.
Главные тезисы
- Россия ударила по частному сектору поселка Новоэкономический.
- В результате обстрела погибли супруги в возрасте 76 и 78 лет и 47-летний мужчина.
Россия убила трех гражданских в Новоэкономическом
Как отмечается, удар произошел около четырех часов.
Войска государства-агрессорки ударили по частному сектору поселка Новоэкономическое.
В результате обстрела погибли супруги в возрасте 76 и 78 лет.
Также травмы, несовместимые с жизнью, получил 47-летний местный житель. Во время атаки окупантов гражданские находились в своих домах.
Также в населенном пункте повреждены домовладения.
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