Росія обстріляла Сумщину — є загиблий та поранені
Категорія
Україна
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Росія обстріляла Сумщину — є загиблий та поранені

Сумська обласна прокуратура
КАБ
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24 лютого унаслідок обстрілів з боку військ РФ у прикордонних громадах на Сумщині одна людина загинула та п'ятеро дістали поранення.

Головні тези:

  • 24 лютого на Сумщині внаслідок обстрілів з боку військ РФ загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення.
  • Окупанти обстрілювали прикордонні громади в с. Миропілля Сумського району та фермерське господарство в с. Шевченкове Великописарівської громади Охтирського району.
  • Поранених внаслідок обстрілу — подружжя пенсіонерів у віці 69 років та ще двоє осіб, загинув 44-річний працівник.

Росія обстріляла прикордоння Сумщини: є жертви

Про це повідомила прокуратура Сумської області.

24 лютого 2025 року протягом дня окупанти з різних видів зброї обстрілювали прикордонні громади на Сумщині. На цивільну інфраструктуру в с. Миропілля Сумського району ворог скинув, за попередніми даними, керовані авіаційні бомби. Поранено подружжя пенсіонерів, яким по 69 років, та 71-річного чоловіка.

Також окупанти обстріляли з артилерії фермерське господарство в с. Шевченкове Великописарівської громади Охтирського району. Загинув 44-річний працівник, ще двоє поранені.

Як повідомляється, за процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури та Охтирської окружної прокуратури проводяться досудові розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

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