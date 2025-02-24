Росія обстріляла Сумщину — є загиблий та поранені

Про це повідомила прокуратура Сумської області.

24 лютого 2025 року протягом дня окупанти з різних видів зброї обстрілювали прикордонні громади на Сумщині. На цивільну інфраструктуру в с. Миропілля Сумського району ворог скинув, за попередніми даними, керовані авіаційні бомби. Поранено подружжя пенсіонерів, яким по 69 років, та 71-річного чоловіка.