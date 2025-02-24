Росія обстріляла Сумщину — є загиблий та поранені

24 лютого унаслідок обстрілів з боку військ РФ у прикордонних громадах на Сумщині одна людина загинула та п'ятеро дістали поранення.
Головні тези:
- 24 лютого на Сумщині внаслідок обстрілів з боку військ РФ загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення.
- Окупанти обстрілювали прикордонні громади в с. Миропілля Сумського району та фермерське господарство в с. Шевченкове Великописарівської громади Охтирського району.
- Поранених внаслідок обстрілу — подружжя пенсіонерів у віці 69 років та ще двоє осіб, загинув 44-річний працівник.
Росія обстріляла прикордоння Сумщини: є жертви
Про це повідомила прокуратура Сумської області.
24 лютого 2025 року протягом дня окупанти з різних видів зброї обстрілювали прикордонні громади на Сумщині. На цивільну інфраструктуру в с. Миропілля Сумського району ворог скинув, за попередніми даними, керовані авіаційні бомби. Поранено подружжя пенсіонерів, яким по 69 років, та 71-річного чоловіка.
Також окупанти обстріляли з артилерії фермерське господарство в с. Шевченкове Великописарівської громади Охтирського району. Загинув 44-річний працівник, ще двоє поранені.
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