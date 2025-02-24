Россия обстреляла Сумщину — есть погибший и раненые

Об этом сообщила прокуратура Сумской области.

24 февраля 2025 года в течение дня оккупанты из разных видов оружия обстреливали пограничные общины на Сумщине. На гражданскую инфраструктуру в с. Мирополье Сумского района враг сверг, по предварительным данным, управляемые авиационные бомбы. Ранены супруги пенсионеры, которым по 69 лет, и 71-летний мужчина.