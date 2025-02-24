Россия обстреляла Сумщину — есть погибший и раненые

24 февраля в результате обстрелов со стороны войск РФ в пограничных общинах на Сумщине один человек погиб и пятеро получили ранения.
Главные тезисы
- Обстрелы со стороны войск РФ привели к погибшему и раненым на Сумщине 24 февраля.
- Среди пострадавших есть супруги-пенсионеры и работник фермерского хозяйства.
- Прокуратура Сумской области проводит досудебные расследования по факту военных преступлений.
Россия обстреляла приграничье Сумщины: есть жертвы
Об этом сообщила прокуратура Сумской области.
24 февраля 2025 года в течение дня оккупанты из разных видов оружия обстреливали пограничные общины на Сумщине. На гражданскую инфраструктуру в с. Мирополье Сумского района враг сверг, по предварительным данным, управляемые авиационные бомбы. Ранены супруги пенсионеры, которым по 69 лет, и 71-летний мужчина.
Также оккупанты обстреляли из артиллерии фермерское хозяйство в с. Шевченково Великописаревской общины Ахтырского района. Погиб 44-летний работник, еще двое ранены.
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