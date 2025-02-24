Россия обстреляла Сумщину — есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия обстреляла Сумщину — есть погибший и раненые

Сумская областная прокуратура
КАБ
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24 февраля в результате обстрелов со стороны войск РФ в пограничных общинах на Сумщине один человек погиб и пятеро получили ранения.

Главные тезисы

  • Обстрелы со стороны войск РФ привели к погибшему и раненым на Сумщине 24 февраля.
  • Среди пострадавших есть супруги-пенсионеры и работник фермерского хозяйства.
  • Прокуратура Сумской области проводит досудебные расследования по факту военных преступлений.

Россия обстреляла приграничье Сумщины: есть жертвы

Об этом сообщила прокуратура Сумской области.

24 февраля 2025 года в течение дня оккупанты из разных видов оружия обстреливали пограничные общины на Сумщине. На гражданскую инфраструктуру в с. Мирополье Сумского района враг сверг, по предварительным данным, управляемые авиационные бомбы. Ранены супруги пенсионеры, которым по 69 лет, и 71-летний мужчина.

Также оккупанты обстреляли из артиллерии фермерское хозяйство в с. Шевченково Великописаревской общины Ахтырского района. Погиб 44-летний работник, еще двое ранены.

Как сообщается, при процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры и Ахтырской окружной прокуратуры проводятся досудебные расследования по факту совершения военных преступлений. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

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